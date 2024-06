Мобильные версии ремастеров GTA скачали 30 миллионов раз

Мобильные версии ремастеров из сборника Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition скачали более 30 млн раз. Такой информацией поделился аналитический портал Mobilegamer.biz.

Самой популярной игрой из сборника на Android и iOS оказалась обновлённая версия Grand Theft Auto: San Andreas. Её загрузили 20,5 млн раз. Ремастеры Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto 3 скачали 6,5 и 3,3 млн раз соответственно. Большинство загрузок пришлось на смартфоны и планшеты Apple.

Изначально GTA: The Trilogy — The Definitive Edition вышла для PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Релиз состоялся 11 ноября 2021 года. До iOS и Android трилогия добралась спустя два года.