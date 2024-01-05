Похоже, скоро трилогия ремастеров GTA получит новый патч на PC

Вероятно, трилогия ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition скоро получил новое обновление на PC. Согласно SteamDB, разработчики уже тестируют свежий патч.

О том, когда выйдет обновление и что именно оно изменит, пока неизвестно. Предполагается, что патч внесёт в ремастеры улучшения из мобильных версий, включая альтернативный режим освещения.

Что касается версий для мобильных устройств, то они вышли в первой половине декабря на Android и iOS. В США они доступны только подписчикам Netflix, а в остальных странах их можно приобрести отдельно.