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Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition 11.11.2021
Экшен, Автомобили, От третьего лица, Открытый мир
4.3 951 оценка

Похоже, скоро трилогия ремастеров GTA получит новый патч на PC

Simple Jack
Новости

Вероятно, трилогия ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition скоро получил новое обновление на PC. Согласно SteamDB, разработчики уже тестируют свежий патч.

О том, когда выйдет обновление и что именно оно изменит, пока неизвестно. Предполагается, что патч внесёт в ремастеры улучшения из мобильных версий, включая альтернативный режим освещения.

Что касается версий для мобильных устройств, то они вышли в первой половине декабря на Android и iOS. В США они доступны только подписчикам Netflix, а в остальных странах их можно приобрести отдельно.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Ну, кто бы что не говорил но за все эти годы ни один мододел не смог собрать нам нормальную сборку под новый движок для всех трех частей. Сколько бы слов не говорили про моды на Gta San Andreas, но шибко сильной популярностью они не отличись, да визуально были хорошие экземпляры, но что то мне подсказывает что они вряд ли поддерживали игру в состоянии, в котором можно было пройти сюжетку без проблем. Так что я рад что ребята исправляют свои ошибки, главное что они успешно перенесли их на новый движок, а дальше будет намного легче с ними работать.

2
Faryanit

Да, ведь TT никогда не вставляли палки в колёса мододелам, пытающимся перенести игру на анрил..

2
GayFish

Лаунчер скорее всего обновят, как всегда, а классическое освещение с мобилок будут портировать лет 10.

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