Приятное улучшение: новый патч для ремастеров GTA 3 и GTA Vice City добавил возможность стрелять из винтовок на ходу

Недавно Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition получила крупный патч, который исправил многочисленные ошибки, улучшил освещение и привнес ряд других приятных нововведений в игры:

Оказывается новые разработчики, которые были ответственны за переработку ремастеров, сделали приятное улучшение, о котором не упомянули в описании обновления: теперь в GTA 3 и GTA: Vice City можно стрелять из тяжелого оружия (дробовик, штурмовая винтовка, огнемет) прямо на ходу. Раньше такая возможность, как в ремастерах, так и в оригинальных играх, была лишь в GTA: San Andreas.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и мобильных устройствах.