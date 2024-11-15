Приятное улучшение: новый патч для ремастеров GTA 3 и GTA Vice City добавил возможность стрелять из винтовок на ходу

Недавно Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition получила крупный патч, который исправил многочисленные ошибки, улучшил освещение и привнес ряд других приятных нововведений в игры:
Оказывается новые разработчики, которые были ответственны за переработку ремастеров, сделали приятное улучшение, о котором не упомянули в описании обновления: теперь в GTA 3 и GTA: Vice City можно стрелять из тяжелого оружия (дробовик, штурмовая винтовка, огнемет) прямо на ходу. Раньше такая возможность, как в ремастерах, так и в оригинальных играх, была лишь в GTA: San Andreas.
Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и мобильных устройствах.
Снять стоп кран, это хорошая идея, жаль, что та же серия RE пришла к этому только в 6 части.
ты каждый пункт теперь будешь отдельной статьёй обсасывать? то что написали в одном посте в вк 3 дня назад уже все
Это убожество не спасёшь патчами. Полная переделка. Потому что за основу взяли мобильные порты.
Все у них хорошо с патчем. Еще куча скринов с багами есть. Лет через 20 получится конфетка.
По моему в оригинале так же было
Только что проверил на оригинале. Нет. Слева от путей должны стоять два дерева а не
одно посреди путей.