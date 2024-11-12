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Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition 11.11.2021
Экшен, Автомобили, От третьего лица, Открытый мир
4.9 1 160 оценок

Сборник GTA: The Trilogy - The Definitive Edition получил патч, улучшающий освещение

butcher69
Новости

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, включающая первые три 3D-игры серии, получила обновление для ПК и консолей, добавляющее режим классического освещения. Этот режим, впервые представленный в мобильной версии сборника, возвращает атмосферу оригинальных игр, воссоздавая классический внешний вид неба и освещение. Чтобы показать разницу между стандартным и классическим режимами, Rockstar Games опубликовала сравнительные скриншоты для ПК-версий всех трех игр на максимальных настройках.

После длительного отсутствия обновлений для GTA Trilogy Definitive Edition новый патч значительно улучшил освещение и общее качество картинки. Хотя часть технических проблем все еще сохраняется, улучшения делают сборник более привлекательным, чем на момент релиза.

GTA Trilogy Definitive Edition доступна для ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и мобильных устройств.

-1
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
kotasha

Какие же разрабы рукожопые, столько лет прошло, они до сих пор не могут исправить игру, уже могли давно полностью игру переделать.

8
Lvinomord

Разрабы тут не причём. Виноват издатель, который за 2 бакса нанял доставщиков еды, парковщиков и мойщиков окон сделать вот "это"....к сожалению "это" изначально даже не планировалось сделать хорошо .Ну а результат,я так подозреваю,всех кроме игроков полностью устраивает.Увы...

0
kotasha Lvinomord

В сша огромны зарплаты, другое дело наняли не зная кого, людям которым плевать на игру, наняв мододелов кажется вышло гораздо бы лучше, но я не знаю где они нашли этих бомжей.

1
PersonalBarnabas kotasha

Они уже тут не приделах. Все упоминания об этой конторе убрали в этой обнове. Собственно она (обнова) жирнее чем на мобилках

0
Tommy.

выглядит всё еще хуже оригинальных игр и никогда не достигнет их качества

3
Ded Chelyabinsk

В Сан Андреасе всё жёлтое стало, фигня.

2
Samson48

Как раз то самое атмосферное освещение с консолей, так и задумывалось изначально.

-2
Stas776

Оно такое было изначально на ПС2 20 лет назад

0
Ded Chelyabinsk Stas776

Может быть, в глаза только бьёт резко.

1
Шмоня Натанзон

Это освещение с ПС2, самое лучшее что есть. Можешь накатить SA SkyGfx 4.2b на ваниллу и посмотреть было - стало.

-2
петюша васькинов Шмоня Натанзон

Нет это Санина, уж лучше с нормальным освещением играть

2
Paramezan

да мы прям плевались на освещение в игре, а не то что персонажи как будто из пластилина.

1
петюша васькинов

Санина какая-то

0
Vanderson99

И в чем проблема было сразу так сделать?

0
Arax Glimmer

Я уже и забыл что они есть.

0
Vitali Ford

А обратно можно вернуть, что касается СА?)

0
rei_nyasha

агрессивную автоцентровку камеры за спину персонажу не убрали/не сделали отключаемой

укачивает от этой войны с камерой ты ее повернешь а она тут же летит назад

0
rei_nyasha

гта: дефикация эдишн

0
PersonalBarnabas

В целом выглядит лучше. Либо они подтянули визуал в целом, либо давно не играл а освящение даёт свои плоды. Ну и на лица в том числе и в Vice не больно теперь смотреть. Единственное мышка. В vice с этим всё ок, а вот в сан вверх-вниз вязко, как будто чувствительность сломана и её настройки не работают. И вроде как опрокинули обладателей дисков, судя по сообщениям на форуме для них обновы так и не было..

-1
Александр Назарко

точно подтянули весь визуал, потому что раньше тот же забор был сплошной стеной, а сейчас вон, отдельные доски\щели видно на скринах
Как было:

1
PersonalBarnabas Александр Назарко
+ ещё 1 картинка
0
Уральский чекист

Как в это уг играть? Играю в оригинальные версии и получаю всегда удовольствие, и мне не надо этот дифектив эдишион криворукий!

-3