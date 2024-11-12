Сборник GTA: The Trilogy - The Definitive Edition получил патч, улучшающий освещение

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, включающая первые три 3D-игры серии, получила обновление для ПК и консолей, добавляющее режим классического освещения. Этот режим, впервые представленный в мобильной версии сборника, возвращает атмосферу оригинальных игр, воссоздавая классический внешний вид неба и освещение. Чтобы показать разницу между стандартным и классическим режимами, Rockstar Games опубликовала сравнительные скриншоты для ПК-версий всех трех игр на максимальных настройках.

После длительного отсутствия обновлений для GTA Trilogy Definitive Edition новый патч значительно улучшил освещение и общее качество картинки. Хотя часть технических проблем все еще сохраняется, улучшения делают сборник более привлекательным, чем на момент релиза.

GTA Trilogy Definitive Edition доступна для ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и мобильных устройств.