Сборник GTA: The Trilogy - The Definitive Edition получил патч, улучшающий освещение

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, включающая первые три 3D-игры серии, получила обновление для ПК и консолей, добавляющее режим классического освещения. Этот режим, впервые представленный в мобильной версии сборника, возвращает атмосферу оригинальных игр, воссоздавая классический внешний вид неба и освещение. Чтобы показать разницу между стандартным и классическим режимами, Rockstar Games опубликовала сравнительные скриншоты для ПК-версий всех трех игр на максимальных настройках.
После длительного отсутствия обновлений для GTA Trilogy Definitive Edition новый патч значительно улучшил освещение и общее качество картинки. Хотя часть технических проблем все еще сохраняется, улучшения делают сборник более привлекательным, чем на момент релиза.
GTA Trilogy Definitive Edition доступна для ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и мобильных устройств.
Какие же разрабы рукожопые, столько лет прошло, они до сих пор не могут исправить игру, уже могли давно полностью игру переделать.
Разрабы тут не причём. Виноват издатель, который за 2 бакса нанял доставщиков еды, парковщиков и мойщиков окон сделать вот "это"....к сожалению "это" изначально даже не планировалось сделать хорошо .Ну а результат,я так подозреваю,всех кроме игроков полностью устраивает.Увы...
В сша огромны зарплаты, другое дело наняли не зная кого, людям которым плевать на игру, наняв мододелов кажется вышло гораздо бы лучше, но я не знаю где они нашли этих бомжей.
Они уже тут не приделах. Все упоминания об этой конторе убрали в этой обнове. Собственно она (обнова) жирнее чем на мобилках
выглядит всё еще хуже оригинальных игр и никогда не достигнет их качества
В Сан Андреасе всё жёлтое стало, фигня.
Как раз то самое атмосферное освещение с консолей, так и задумывалось изначально.
Оно такое было изначально на ПС2 20 лет назад
Может быть, в глаза только бьёт резко.
Это освещение с ПС2, самое лучшее что есть. Можешь накатить SA SkyGfx 4.2b на ваниллу и посмотреть было - стало.
Нет это Санина, уж лучше с нормальным освещением играть
да мы прям плевались на освещение в игре, а не то что персонажи как будто из пластилина.
Санина какая-то
И в чем проблема было сразу так сделать?
Я уже и забыл что они есть.
А обратно можно вернуть, что касается СА?)
агрессивную автоцентровку камеры за спину персонажу не убрали/не сделали отключаемой
укачивает от этой войны с камерой ты ее повернешь а она тут же летит назад
гта: дефикация эдишн
В целом выглядит лучше. Либо они подтянули визуал в целом, либо давно не играл а освящение даёт свои плоды. Ну и на лица в том числе и в Vice не больно теперь смотреть. Единственное мышка. В vice с этим всё ок, а вот в сан вверх-вниз вязко, как будто чувствительность сломана и её настройки не работают. И вроде как опрокинули обладателей дисков, судя по сообщениям на форуме для них обновы так и не было..
точно подтянули весь визуал, потому что раньше тот же забор был сплошной стеной, а сейчас вон, отдельные доски\щели видно на скринах
Как было:
Как в это уг играть? Играю в оригинальные версии и получаю всегда удовольствие, и мне не надо этот дифектив эдишион криворукий!