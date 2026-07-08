Создатели GTA Trilogy впервые рассказали о скандальном запуске и признали правоту игроков

Студия Grove Street Games впервые подробно высказалась о скандальном запуске GTA Trilogy: The Definitive Edition и признала, что многие претензии игроков были справедливы.
Ремастер трех культовых игр Rockstar — GTA III, Vice City и San Andreas — вышел в 2021 году с большим количеством проблем: багами, странной графикой, ошибками в текстах, измененными моделями персонажей и техническими сбоями. Релиз быстро стал одним из самых критикуемых игровых запусков последних лет.
Глава Grove Street Games Томас Уильямсон заявил, что понимает реакцию фанатов и во многом согласен с критикой. Однако он считает, что ситуация усугубилась из-за самого процесса выпуска игры. По его словам, при другом подходе к запуску отношение игроков могло бы быть значительно лучше.
При этом разработчик отметил, что не все отзывы были негативными: по внутренним данным студии, многие пользователи действительно играли в ремастер и получали удовольствие, хотя часть аудитории ожидала гораздо большего от возвращения легендарной трилогии.
В Grove Street Games также признали, что идеальный ремастер таких игр, как GTA III, Vice City и San Andreas, скорее всего, смогла бы создать только сама Rockstar. По мнению студии, работа с настолько важными играми для игровой истории всегда связана с огромными ожиданиями игроков.
Жаль у рокстар студий не хватает, им бы еще парочку, чтоб одна за ремастеры/ремейки отвечала, а другая за пк версии.
Очередной бред "мы на самом деле аутисты т.к. не подумали, что игрокам может не понравиться ремастер с красончо-бумажной графикой, с херовой тучей багов и без значимых улучшений".
По его словам, при другом подходе к запуску : т.е. не продукт вышел откровенным калом, а процесс завершения разработки и начала запуска были не те.
Признать лажу - нет,
признать себя идиотом ( нелепо пытаясь исказить причину провала ) - да : ПАРАДОКС!
И чё ты 5 лет молчал?