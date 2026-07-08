Создатели GTA Trilogy впервые рассказали о скандальном запуске и признали правоту игроков

Студия Grove Street Games впервые подробно высказалась о скандальном запуске GTA Trilogy: The Definitive Edition и признала, что многие претензии игроков были справедливы.

Ремастер трех культовых игр Rockstar — GTA III, Vice City и San Andreas — вышел в 2021 году с большим количеством проблем: багами, странной графикой, ошибками в текстах, измененными моделями персонажей и техническими сбоями. Релиз быстро стал одним из самых критикуемых игровых запусков последних лет.

Глава Grove Street Games Томас Уильямсон заявил, что понимает реакцию фанатов и во многом согласен с критикой. Однако он считает, что ситуация усугубилась из-за самого процесса выпуска игры. По его словам, при другом подходе к запуску отношение игроков могло бы быть значительно лучше.

При этом разработчик отметил, что не все отзывы были негативными: по внутренним данным студии, многие пользователи действительно играли в ремастер и получали удовольствие, хотя часть аудитории ожидала гораздо большего от возвращения легендарной трилогии.

В Grove Street Games также признали, что идеальный ремастер таких игр, как GTA III, Vice City и San Andreas, скорее всего, смогла бы создать только сама Rockstar. По мнению студии, работа с настолько важными играми для игровой истории всегда связана с огромными ожиданиями игроков.