Студия, испортившая ремастер GTA Trilogy, работает над чем-то "большим" - фанаты опасаются, что это ремастер GTA 4

Студия Groove Street Games, известная по провальному релизу Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, анонсировала работу над новым масштабным проектом. Президент компании Томас Уильямсон сообщил об этом в своем аккаунте в X, заявив, что команда трудится над чем-то "большим".
Поклонники серии предполагают, что речь может идти о новом ремастере. Главным кандидатом считается Grand Theft Auto IV, слухи о ремастере которой ходят уже давно. Также среди возможных вариантов называют спин-оффы Grand Theft Auto: Vice City Stories и Grand Theft Auto: Liberty City Stories, изначально выпущенные на портативной консоли PSP.
Однако в отличие от обычных ожиданий, эта новость вызвала у игрового сообщества преимущественно негативную реакцию. Причина - печальная репутация Groove Street Games. Ремастер трилогии GTA, выпущенный в 2021 году, оказался настоящим провалом: игры изобиловали ошибками и визуальными недоработками. Коллекция была признана одной из худших игр года и подверглась жесткой критике со стороны игроков и обозревателей.
Неудивительно, что под постом Томаса Уильямсона в X большинство комментариев критикующие. Игроки выражают надежду, что студия не возьмется за новые ремастеры GTA, а некоторые в шутку заявляют, что президент Groove Street Games "возвращается, чтобы сбросить последнюю атомную бомбу" на сообщество фанатов.
Сомневаюсь что после всех тех мучений с ремастерами ГТА (до сих пор патчат, лол) Т2 и Роки ещё раз с ними свяжутся. Вообще, удивительно как после такого позора они не только не закрылись, но и нашли заказчика.
Да пусть делают что хотят, не пох*й ли?
всё верно говоришь!
И так, нас ждёт ещё одно дефективное издание...
Там и менять нечего, просто порт обычный выпустят и все
Над большим куском...
Если я ничего не путаю, то роки вообще теперь с ними не работают? Или я ошибаюсь? А они действительно трудятся над чем то бОльшим - учаться мыть туалеты в офисах
Да скорее всего, название студии даже убрали из титров ремастеров ГТА и их патчат другие люди.
Не могут они работать над GTA 4. Rockstar их даже в титрах не оставила)
И еще одно будет большое дно
Предполагаемый ремастер GTA 4 сложно назвать чем-то "большим". Тут меньше халтурной работы для них.