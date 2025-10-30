Студия, испортившая ремастер GTA Trilogy, работает над чем-то "большим" - фанаты опасаются, что это ремастер GTA 4

Студия Groove Street Games, известная по провальному релизу Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, анонсировала работу над новым масштабным проектом. Президент компании Томас Уильямсон сообщил об этом в своем аккаунте в X, заявив, что команда трудится над чем-то "большим".

Поклонники серии предполагают, что речь может идти о новом ремастере. Главным кандидатом считается Grand Theft Auto IV, слухи о ремастере которой ходят уже давно. Также среди возможных вариантов называют спин-оффы Grand Theft Auto: Vice City Stories и Grand Theft Auto: Liberty City Stories, изначально выпущенные на портативной консоли PSP.

Однако в отличие от обычных ожиданий, эта новость вызвала у игрового сообщества преимущественно негативную реакцию. Причина - печальная репутация Groove Street Games. Ремастер трилогии GTA, выпущенный в 2021 году, оказался настоящим провалом: игры изобиловали ошибками и визуальными недоработками. Коллекция была признана одной из худших игр года и подверглась жесткой критике со стороны игроков и обозревателей.

Неудивительно, что под постом Томаса Уильямсона в X большинство комментариев критикующие. Игроки выражают надежду, что студия не возьмется за новые ремастеры GTA, а некоторые в шутку заявляют, что президент Groove Street Games "возвращается, чтобы сбросить последнюю атомную бомбу" на сообщество фанатов.