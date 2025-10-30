ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition 11.11.2021
Экшен, Автомобили, От третьего лица, Открытый мир
5.4 1 407 оценок

Студия, испортившая ремастер GTA Trilogy, работает над чем-то "большим" - фанаты опасаются, что это ремастер GTA 4

2BLaraSex 2BLaraSex

Студия Groove Street Games, известная по провальному релизу Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, анонсировала работу над новым масштабным проектом. Президент компании Томас Уильямсон сообщил об этом в своем аккаунте в X, заявив, что команда трудится над чем-то "большим".

Поклонники серии предполагают, что речь может идти о новом ремастере. Главным кандидатом считается Grand Theft Auto IV, слухи о ремастере которой ходят уже давно. Также среди возможных вариантов называют спин-оффы Grand Theft Auto: Vice City Stories и Grand Theft Auto: Liberty City Stories, изначально выпущенные на портативной консоли PSP.

Однако в отличие от обычных ожиданий, эта новость вызвала у игрового сообщества преимущественно негативную реакцию. Причина - печальная репутация Groove Street Games. Ремастер трилогии GTA, выпущенный в 2021 году, оказался настоящим провалом: игры изобиловали ошибками и визуальными недоработками. Коллекция была признана одной из худших игр года и подверглась жесткой критике со стороны игроков и обозревателей.

Неудивительно, что под постом Томаса Уильямсона в X большинство комментариев критикующие. Игроки выражают надежду, что студия не возьмется за новые ремастеры GTA, а некоторые в шутку заявляют, что президент Groove Street Games "возвращается, чтобы сбросить последнюю атомную бомбу" на сообщество фанатов.

Night Driving Avenger

Сомневаюсь что после всех тех мучений с ремастерами ГТА (до сих пор патчат, лол) Т2 и Роки ещё раз с ними свяжутся. Вообще, удивительно как после такого позора они не только не закрылись, но и нашли заказчика.

7
Carissa7517

Да пусть делают что хотят, не пох*й ли?

6
Great-heartedElio

всё верно говоришь!

3
K0t Felix
6
Иваныч из Тулы

И так, нас ждёт ещё одно дефективное издание...

2
CRAZY rock GAME

Там и менять нечего, просто порт обычный выпустят и все

2
JackReacher

Над большим куском...

1
Lvinomord

Если я ничего не путаю, то роки вообще теперь с ними не работают? Или я ошибаюсь? А они действительно трудятся над чем то бОльшим - учаться мыть туалеты в офисах

1
Night Driving Avenger

Да скорее всего, название студии даже убрали из титров ремастеров ГТА и их патчат другие люди.

1
JustA_NiceGuy

Не могут они работать над GTA 4. Rockstar их даже в титрах не оставила)

1
Exit 8

И еще одно будет большое дно

1
ZAUSA

Предполагаемый ремастер GTA 4 сложно назвать чем-то "большим". Тут меньше халтурной работы для них.

