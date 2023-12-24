Технические энтузиасты из Digital Foundry протестировали мобильную версию Grand Theft Auto: The Trilogy

GTA: The Trilogy - главная звезда в последнем техническом анализе Digital Foundry версий для iPhone, PlayStation и Xbox трех классических игр Rockstar Games, вошедших в сборник, чтобы понять, что изменилось с момента выхода на рынок два года назад, когда игру раскритиковали.
GTA: The Trilogy доступна на iOS и Android с 14 декабря и бесплатна для подписчиков Netflix. В мобильной версии GTA: The Trilogy используется система освещения, которая пытается воспроизвести оригинальные цвета, применяя решения, которые в некотором роде эффективны, но все еще далеки от стиля, характерного для GTA 3, Vice City и San Andreas на PS2.
По сравнению с ПК и консолями на iOS уровень детализации и общее качество ассетов неизбежно ниже, эффекты упрощены в некоторых аспектах, но значения разрешения в сочетании с меньшим размером экрана исправляют ситуацию.
Изменения, внесенные в GTA: The Trilogy на iOS (и Android, разумеется), несомненно, положительны и улучшают картину игры, которая два года назад вызвала немалый ажиотаж, особенно с точки зрения глюков, которых стало значительно меньше.
Тем не менее производительность не так высока и даже на iPhone 15 Pro наблюдаются довольно заметные колебания частоты кадров, особенно при управлении автомобилем.
Оптимизации нуль там пока даже на мощных телах может исправят а может и забьют
Скидка для владельцев оригинальных есть?
Кловены протестили кэл, ого
Халтурный ремастер сделанный по неро сети.
о гoвнореиастер и до мобилок доехал xD кокстар че там как с шестой частью обстоят дела ? а то типа гoвноремастер как сделали вы бедняшки просмотрели как многие щитают , того глядишь и шестерку просмотрите
Больно, чел, пиши пожалуйста грамотно. Последнее предложение вообще не понял.
По поводу Ремастера. Да состояние на релизе сомнительное. Играл на мобиле в Vice City Definitive edition netflix, вполне неплохо.
А что по челу сверху. Ну может он не в курсе что этим ремастером занимались не рокстар, а великие разрабы из WarDrum studios, ныне Groove Street Games, ответственные за переиздание для мобил на 10 летние каждой части. И с каждым разом игры ухудшались в качестве, и как вишенка на торте выпуск целого пака игр на Unreal Engine 4(как следствие ухудшения качества).
Хорошо если бы ЕА увидели что с движка Criterion можно игру сунуть в Unreal как это было с гта. Переиздали бы Burnout 3 и Revenge (хотя бы просто в таком же графене как и было).
ну вот ты грамотный весь из себя а терь представь как издатель у которого копирайт права там на название и проч бла бла интеллектуальная собственность и все такое, отдает типа разработку тыпа на аутсорс а потом кароч эту поделку релизает не смотря на то какой трешак им подсунили и обирает всех на 5к за игры двадцатилетней давности xD кокстар тут не при чем конечно , в сторонке курили стояли закрыв стобаксовами бумажками глазки свои невинные… а теперь посмотря на это что им мешает тож самое с шестеркой сделать раз все так быстро забывают все и даже не въезжают в развод вида - игра в наперсток в переулке лол
https://www.playground.ru/grand_theft_auto_the_trilogy_the_definitive_edition/humor/opyat_eti_toksiki_iz_nizhnego_interneta_rugayut_shedevr-1154903
Тут ты прав, виноват издатель, а именно TakeTwo, рокстар тут не причем. Они потом срочно вышли чинить этот кусок кода на релизе. И цену ставит издатель. Рокстар это разработчики, не издатели. Напомню что TakeTwo сделала Mafia 2 и 3 Definitive edition, Bioshock 1-2 remastered которые представляют собой тоже самое. Галимый кусок кода. Так может проблема не в разрабах, а издателях которым всегда нужны деньги...
Есть проблема, там других предложений нет. Все одним без заглавных, думаю следующим шагом он от гласных откажется.