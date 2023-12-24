Технические энтузиасты из Digital Foundry протестировали мобильную версию Grand Theft Auto: The Trilogy

GTA: The Trilogy - главная звезда в последнем техническом анализе Digital Foundry версий для iPhone, PlayStation и Xbox трех классических игр Rockstar Games, вошедших в сборник, чтобы понять, что изменилось с момента выхода на рынок два года назад, когда игру раскритиковали.

GTA: The Trilogy доступна на iOS и Android с 14 декабря и бесплатна для подписчиков Netflix. В мобильной версии GTA: The Trilogy используется система освещения, которая пытается воспроизвести оригинальные цвета, применяя решения, которые в некотором роде эффективны, но все еще далеки от стиля, характерного для GTA 3, Vice City и San Andreas на PS2.

По сравнению с ПК и консолями на iOS уровень детализации и общее качество ассетов неизбежно ниже, эффекты упрощены в некоторых аспектах, но значения разрешения в сочетании с меньшим размером экрана исправляют ситуацию.

Изменения, внесенные в GTA: The Trilogy на iOS (и Android, разумеется), несомненно, положительны и улучшают картину игры, которая два года назад вызвала немалый ажиотаж, особенно с точки зрения глюков, которых стало значительно меньше.

Тем не менее производительность не так высока и даже на iPhone 15 Pro наблюдаются довольно заметные колебания частоты кадров, особенно при управлении автомобилем.