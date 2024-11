Упоминание Grove Street Games было убрано с главного экрана GTA: The Trilogy

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, коллекция, включающая в себя ремастерированные GTA III, Vice City и San Andreas, была разработана студией под названием Grove Street Games.

На момент выхода 2021 году коллекция была полная ошибок, а также из неё был удалён определённый контент, который присутствовал в оригинальной версии, и многое другое.

Недавно для GTA: The Trilogy вышло новое обновление ​, благодаря которому получила классическое освещение. В то же время было обнаружено, что Rockstar Games частично удалила упоминания Grove Street Games с главного экрана из титров.

До и после:

Rockstar удалила титры Grove Street Games из начала GTA: The Trilogy, а также логотип разработчика в начале каждой игры и ссылки на него в заявлении об авторских правах.

Однако стоит отметить, что Grove Street Games по-прежнему упоминается в финальных титрах. Кроме того, на собственном веб-сайте студии по-прежнему можно увидеть проекты, над которыми работала студия, включая GTA: The Trilogy.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, мобильных устройствах и в сервисе GTA+ от Rockstar Games.