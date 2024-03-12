Grandia HD Collection выйдет 26 марта на PS4 и Xbox One

Легендарная серия Grandia от Game Arts выйдет на PS4 и Xbox One с коллекцией Grandia HD Collection. Она выходит 26 марта и включает в себя ремастеры первых двух игр (которые будут обратно совместимы на PS5 и Xbox Series X/S). Предварительные заказы на физическое издание начнут поступать 15 марта через Limited Run Games.

Grandia HD Collection выйдет на Nintendo Switch в августе 2019 года, а вскоре после этого отдельные игры появятся на ПК. В Grandia HD Collection "улучшены" пользовательский интерфейс, спрайты, текстуры и кинематографические эффекты, а также реализована поддержка широкоэкранного режима.

Те, кто ищет новые испытания, могут попробовать режим Hard Mode в Grandia 2 HD Remaster. Он добавляет врагам больше здоровья, урона и частоты атак. Даже боссы становятся менее уязвимыми к некоторым атакам.