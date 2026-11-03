Подготовка трупов, похороны и чёрный юмор - кооперативная Grave Mistakes получила дату выхода

Студия Happy Volcano представила новый трейлер Grave Mistakes — необычной кооперативной игры, в которой участникам предстоит заняться похоронным бизнесом. Вместе с роликом разработчики объявили дату релиза: 26 ноября 2026 года.

В Grave Mistakes игроки возьмут на себя управление похоронным бюро Good Mourning Funeral Home. Вместе с друзьями им придётся готовить тела умерших к погребению, организовывать церемонии и следить за тем, чтобы последние пожелания покойных были исполнены.

Однако привычной работы здесь ждать не стоит. Разработчики смешивают мрачную тематику с абсурдными ситуациями и чёрным юмором, превращая подготовку похорон в хаотичное совместное приключение.

Судя по описанию, особое внимание уделено командной работе: участникам необходимо распределять обязанности и сообща справляться с многочисленными задачами похоронного бюро.

Grave Mistakes выйдет 26 ноября на PC в Steam.