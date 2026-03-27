Фермерство, убийства и тайны ждут вас этим августом в Grave Seasons

Симулятор хоррора с уклоном в сюжет Grave Seasons выйдет 14 августа на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК через Steam, а также будет доступен в Game Pass, как сообщили издатель Blumhouse Games и разработчик Perfect Garbage. Ранее появится демо-версия, чтобы игроки могли заранее познакомиться с атмосферой игры.

Вы — бывший заключённый, пытающийся начать новую жизнь в идиллическом городке Эшенридж. Но спокойствие нарушают загадочные убийства, и теперь вам предстоит совмещать обычную фермерскую жизнь с расследованием тайн. Grave Seasons сочетает выращивание урожая, рыбалку и торговлю с жуткой интригой: кто-то в городе — сверхъестественный серийный убийца.

Игрокам предстоит находить улики, взаимодействовать с горожанами, строить доверие и даже развивать романтические отношения, ведь каждое решение влияет на ход сюжета. Кроме того, добытые ресурсы помогут защитить жителей и предотвратить новые убийства.

Сюжет, социальные взаимодействия и атмосферные ужасы делают Grave Seasons необычным сочетанием фермерского симулятора и детектива. Город скрывает мрачные тайны, и только от вас зависит, кто останется в безопасности.