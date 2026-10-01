Grave Seasons выйдет в марте 2027 года - фермерский симулятор превратит уютный городок в место охоты на серийного убийцу

Сюжетный хоррор-симулятор фермерской жизни Grave Seasons получил дату релиза. Игра от Perfect Garbage и Blumhouse Games выйдет 9 марта 2027 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Switch. Проект также будет доступен подписчикам Game Pass. На данный момент Grave Seasons собрала более 750 тысяч добавлений в список желаемого в Steam, что делает её одним из заметных предстоящих проектов в необычном сочетании фермерского симулятора и хоррора.

По сюжету главный герой после побега из тюрьмы оказывается в небольшом городке Эшенридж, где пытается начать новую жизнь. Поначалу ему предстоит заниматься привычными для жанра делами: выращивать урожай, рыбачить, добывать ресурсы, продавать товары и знакомиться с местными жителями. Однако спокойная жизнь быстро заканчивается, когда в городе начинают происходить убийства.

Главная особенность Grave Seasons заключается в том, что фермерство здесь напрямую связано с расследованием. Игроку придётся искать улики, выполнять задания жителей и постепенно завоёвывать их доверие, чтобы выяснить личность убийцы и попытаться предотвратить следующие преступления. Собранные ресурсы также пригодятся для создания предметов, необходимых для расследования и защиты.

При этом отношения с жителями способны влиять на развитие истории. Игрок сможет заводить дружеские и романтические связи, причём одной из возможных романтических линий станет отношения с самим убийцей. Разработчики тем самым превращают привычную формулу уютного фермерского симулятора в основу детективной истории, где повседневные занятия могут оказаться частью расследования.