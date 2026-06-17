Хоррор-ферма на 600 тысяч игроков: создатели Grave Seasons перенесли дату релиза и показали цикл дня и ночи

Независимая студия Perfect Garbage опубликовала свежий дневник разработки своего необычного проекта Grave Seasons, который совмещает привычный уют симулятора фермы с леденящим душу детективным хоррором. Главной темой выпуска стала реализация полноценного 24-часового цикла времени. В отличие от большинства коллег по жанру, авторы решили полностью отказаться от механики принудительного ночного сна. Поскольку главный герой по сюжету является беглым заключенным, пришедшим в городок Ashenridge, обломать его на самом интересном месте и насильно отправить в кровать посреди ночи было бы преступлением против атмосферы.

Ночное время суток станет важнейшим ресурсом для игрока, ведь именно под покровом темноты в городе начинает орудовать сверхъестественный серийный убийца. Пока маньяк ищет новую жертву, протагонист сможет использовать покров ночи, чтобы шпионить за соседями, обыскивать чужие дома и вынюхивать скрытые секреты. Чтобы подчеркнуть это, разработчики создали уникальную систему освещения. Днем городок выглядит как живописная сказка, а с приходом сумерек пейзажи бесшовно перетекают в густой, приземленный детективный нуар.

Техническая реализация этого процесса потребовала от художников колоссальных усилий. Команда экспериментировала со сложными современными шейдерами и динамическими тенями, но они напрочь ломали изометрическую пиксельную стилистику. В итоге разработчики вручную нарисовали схемы освещения для всех внешних локаций и почти 70 уникальных интерьеров, включая улучшения для личной фермы. Художники создали более 70 кастомных таблиц цветокоррекции LUT, сотни точечных источников света и отдельные зимние пресеты, ведь снег и лед полностью меняют законы отражения лучей. Вся эта титаническая работа позволит игрокам интуитивно понимать время без постоянного подглядывания на часы.

Полноценный 24-часовой цикл напрямую повлияет на поведение искусственного интеллекта местных жителей. В ночные часы NPC не будут просто исчезать в своих домах, а продолжат жить по собственному уникальному расписанию, отправляясь пропустить стаканчик в бар или посидеть на пристани на закате. Прогулки горожан при лунном свете добавят вариативности в детективное расследование и позволят игроку застать персонажей в самых неожиданных ситуациях. Динамический мир продолжит функционировать и двигаться вперед каждую секунду реального времени, заставляя точнее планировать свои вылазки.

Напоследок авторы поделились грандиозными успехами: количество добавлений игры в список желаемого в Steam официально превысило отметку в 600 тысяч пользователей. Разработчики искренне поблагодарили фанатов за поддержку и напомнили, что из-за желания довести визуальную составляющую до идеала им пришлось объявить о переносе даты релиза. Впрочем, долго скучать аудитории не придется, ведь прямо сейчас команда активно полирует бесплатную демонстрационную версию игры, которая станет доступна в самое ближайшее время.