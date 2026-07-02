Состоялся показ нового трейлера хоррор-симулятора фермы Grave Seasons

Американская студия Perfect Garbage совместно с издательством Blumhouse Games представила свежий трейлер своего необычного проекта Grave Seasons. Опубликованный видеоролик подробнее знакомит зрителей с сюжетной завязкой игры, которая выполнена в виде зачитывания письма от старого друга главного героя.

Сюжетная линия приключения разворачивается в тихом и уединенном шахтерском городке под названием Эшенридж, куда протагонист прибывает для ведения хозяйства на старой заброшенной ферме в горах. Местные жители кажутся дружелюбными и приветливыми, однако мирная жизнь быстро сменяется ужасом из-за серии загадочных сверхъестественных убийств. Игрокам предстоит не просто обустраивать быт, но и внимательно следить за соседями, поскольку один из харизматичных горожан является жестоким серийным убийцей.

Игровой процесс совмещает в себе классические механики симулятора фермы и элементы детективного триллера, где пользователям необходимо грамотно распределять личное время. Днем персонаж занимается выращиванием урожая, рыбалкой, добычей полезных ископаемых в шахтах и выстраиванием романтических отношений с местным населением. С наступлением темноты геймплей превращается в хаотичный поиск улик, проведение расследований и попытки вычислить маньяка до того, как он успеет забрать жизнь следующей жертвы.

Визуальный стиль проекта предлагает детализированную пиксельную графику с видом сверху, которая контрастирует между яркими дневными работами и мрачной ночной атмосферой. Каждое новое прохождение будет уникальным благодаря механикам случайной генерации, из-за которых роль убийцы при повторном запуске кампании может достаться совершенно другому персонажу. Игрокам придется проявлять предельную осторожность и изобретательность, чтобы спасти поселение и не погибнуть самим в процессе раскрытия чужих тайн.

Официальный релиз Grave Seasons запланирован на осень 2026 года.