Уютный фермерский симулятор с мрачной детективной историей Grave Seasons выйдет в 2026 году

Perfect Garbage и Blumhouse Games представили Grave Seasons — необычный симулятор жизни с элементами детектива и хоррора. Игра была анонсирована на PC Gaming Summer Showcase 2025, где был показан трейлер с атмосферой, сочетающей уют фермы и напряжённое расследование.

Grave Seasons предлагает классический игровой процесс в стиле Stardew Valley: строительство фермы, выращивание урожая и налаживание отношений с жителями небольшого городка Ашенридж. Но вместе с этим игрокам предстоит распутывать загадку череды странных убийств, которые начинают портить мирную жизнь.

Главный герой — бывший заключённый, пытающийся начать с чистого листа. Однако расследование убийств ставит под угрозу его новую жизнь: чтобы защитить себя и соседей, придётся искать правду и принимать непростые решения.

Релиз Grave Seasons запланирован на 2026 год для PC, PS5 и Xbox Series X/S.