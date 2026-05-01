Gravelord выходит из раннего доступа 21 мая - олдскульный шутер делает ставку на драйв, а не на реализм

Динамичный «бумер-шутер» Gravelord покинет ранний доступ уже 21 мая и станет доступен в полной версии на ПК через Steam и GOG. Проект студии Fatbot Games находился в Early Access с января 2025 года, и теперь разработчики готовы представить финальное видение — с редактором уровней и доработанным геймплеем.

Gravelord явно вдохновляется классикой вроде Duke Nukem 3D: здесь важны скорость, агрессия и дерзкий герой. Главный персонаж Квидо — могильщик с грубым юмором и «супер-лопатой» — задаёт тон всей игре. Это сознательный уход от современной серьёзности в сторону абсурдного веселья, где кровь, шутки и хаос работают в одном ритме.

Ключевая особенность — сочетание классического шутера с системой карт Таро, дающих способности и влияющих на стиль боя. Такой элемент добавляет вариативности, но не перегружает формулу, что выгодно отличает игру от многих перегруженных механиками современных проектов.

Отдельно стоит отметить встроенный редактор уровней — редкость для жанра сегодня. Это явный реверанс в сторону старой школы, где сообщество само продлевало жизнь играм.

В целом Gravelord выглядит как честная попытка вернуть дух 90-х без лишнего пафоса. И если релизная версия окажется достаточно отполированной, у проекта есть все шансы закрепиться среди поклонников олдскульных шутеров.