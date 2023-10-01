Полная версия шутера от первого лица в жанре мрачного фэнтези GRAVEN выйдет 23 января 2024 года для ПК ©

Шутер от первого лица в жанре темного фэнтези GRAVEN выйдет из раннего доступа на ПК в Steam, GOG и Epic Games Store 23 января 2024 года, сообщили издатели 3D Realms и Fulqrum Publishing, а также разработчик Slipgate Ironworks. Версии для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch появятся в 2024 году.

GRAVEN впервые вышла в раннем доступе для ПК 26 мая 2021 года.

Действие, тайна и шанс на искупление ждут вас в суровой головоломке от первого лица GRAVEN. Исследуйте мрачный фэнтезийный мир в роли ошибочно осужденного верующего человека. Сражайтесь с ужасами человечества, дикой природы и не только, используя окружающую среду, магию и вооружение.

Верный священник Ортогонального ордена, сосланный на смерть за преступление в защиту другого, вы снова живете в маленькой лодке, дрейфующей по болоту. Незнакомец переправляет вас на твердую землю и дает вам расплывчатые инструкции, а также таинственный посох и книгу. Иди вперед, благочестивый священник, облегчи страдания, раскрой обманы и сокруши жуткие извращения, посягающие на саму реальность.