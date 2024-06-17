Шутер от первого лица в жанре мрачного фэнтези GRAVEN доберётся до консолей 25 июня

Версии мрачного фэнтезийного шутера от первого лица GRAVEN для PlayStation 5 и Xbox Series выйдут 25 июня, объявили издатели 3D Realms и Fulqrum Publishing, а также разработчик Slipgate Ironworks.

GRAVEN впервые вышла в раннем доступе для ПК в Steam, GOG и Epic Games Store 26 мая 2021 года, а полный релиз состоится 23 января 2024 года. Также планируется выпуск на PlayStation 4, Xbox One и Switch в 2024 году.

Исследуйте темный фэнтезийный мир в роли несправедливо осужденного верующего. Сражайтесь с ужасами человечества, дикой природы и за ее пределами, используя окружающую среду, магию и оружие. Верный священник Ортогонального ордена, сосланный на смерть за преступление, совершенное в защиту другого, вы снова живете в маленькой лодке, дрейфующей в болоте. Незнакомец переправляет вас на твердую землю и дарует вам неясные инструкции, а также таинственный посох и книгу. Идите вперед, благочестивый священник, облегчайте страдания, раскрывайте обманы и сокрушайте жуткие извращения, посягающие на саму реальность.