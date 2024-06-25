Состоялся консольный релиз GRAVEN, шутера от первого лица в жанре мрачного фэнтези

GRAVEN, шутер от первого лица в жанре мрачного фэнтези, совместно изданный 3D Realms и Fulqrum Publishing при поддержке Slipgate Ironworks, стал доступен на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Станьте изгнанным жрецом Ортогонального Ордена и отправьтесь на миссию кровавой мести. Руководствуясь божественным указанием Создателя, очистите Орден от его порчи в надежде спасти мир от стремительно надвигающегося зла.

Вооружившись посохом и журналом, отправляйтесь в темные земли, используя магию для распространения огня, замораживания рек, зарядки машин и многого другого, и все это время находите оружие для улучшения и зло для победы. Исследуйте обширные хабы, решайте сложные головоломки и раскрывайте ереси, чтобы раз и навсегда искоренить зло, укоренившееся на этой земле.

Сразитесь с более чем 20 различными врагами и сложными боссами во время динамичных боевых сцен. Исследуйте уровни, чтобы раскрыть хорошо скрытые секреты и захватывающие побочные задания в трех мирах-хабах, и экспериментируйте с различными комбинациями заклинаний и способностей, чтобы создать удовлетворяющий и захватывающий игровой цикл, который вознаграждает за творческие решения в таинственном мире.