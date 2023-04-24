Стелс-хоррор Gravewood High обзавёлся новым трейлером и датой выхода полной версии ©

Компания HeroCraft PC сообщила дату выхода полной версии стелс-хоррора Gravewood High. Игра выйдет из раннего доступа 3 мая 2023 года и будет доступна на ПК как в Steam, так и в Epic Games Store. Чтобы отпраздновать это объявление, разработчики также представили новый трейлер.

Полная версия будет включать в себя весь предыдущий контент для одиночной и многопользовательской игры, а также следующее:

Новая сила — вы можете использовать телепортацию, чтобы избежать ловушек и когтей вашего преследователя.

Совершенно новые локации. Исследуйте совершенно новые классы, подземелья и загадочную область, которую раньше никто не видел.

Жуткая история. Мы наконец-то раскроем происхождение маниакального мистера Хайда.

Более сложный заклятый враг — у мистера Хайда будут улучшенные способности, а также несколько маленьких помощников, которые усложнят ваше приключение.

Финал. Есть две разные концовки, которые будут полностью зависеть от вашего выбора.

Gravewood High — это стелс-хоррор с рандомизацией уровней и разрушениями. Игрокам придется разгадывать головоломки, прятаться в шкафчиках и использовать все имеющиеся в их распоряжении предметы, чтобы сбежать из постоянно меняющегося лабиринта и сумасшедшего учителя как в одиночном, так и в многопользовательском режимах.