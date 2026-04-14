Graveyard Keeper принесла создателям $250 тысяч после бесплатной раздачи в Steam

Бесплатная раздача Graveyard Keeper неожиданно принесла разработчикам около 250 тысяч долларов. Об этом сообщил глава tinyBuild Алекс Ничипорчик, отметив, что речь идёт только о доходах со Steam и исключительно за счёт продаж дополнений.

Акция была запущена в честь анонса сиквела и мгновенно вернула интерес к проекту. По данным разработчиков, игра почти в три раза обновила собственный рекорд пикового онлайна, а аудитория заметно выросла за короткий срок.

Сейчас команда сосредоточена на продолжении — Graveyard Keeper 2, релиз которого запланирован на 2026 год для ПК и консолей нового поколения. Проект уже собрал более 400 тысяч добавлений в списки желаемого Steam, что делает его одним из самых ожидаемых инди-релизов ближайших лет.

Успех акции показывает, что даже спустя годы после выхода оригинала интерес к игре остаётся высоким — особенно на фоне ожидания продолжения.