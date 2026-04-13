Взлёт спустя 8 лет: Graveyard Keeper бьёт рекорды онлайна благодаря анонсу сиквела и бесплатной раздаче

Graveyard Keeper неожиданно установила новый рекорд популярности спустя годы после релиза. На фоне анонса сиквела и бесплатной раздачи игра достигла пика более 46 тысяч одновременных пользователей — лучшего результата за всю свою историю.
Проект от Lazy Bear Games давно считался культовым инди-хитом наряду с Stardew Valley, но нынешний всплеск интереса превзошёл все ожидания. Бесплатный доступ привлёк новую аудиторию, а новости о продолжении усилили внимание к франшизе.
Не менее впечатляющие показатели демонстрирует и сиквел. Всего за два дня после анонса Graveyard Keeper 2 поднялся на 110 место в глобальном списке желаемого в Steam, собрав около 18 тысяч подписчиков.
Более того, игра стала одной из самых быстрорастущих в списках желаемого на платформе. Если тенденция сохранится, у продолжения есть все шансы повторить успех громких релизов вроде Slay the Spire 2.
хорошой пиксельной игре хорошие пиксельные продажи
Два раза пытался, до конца не прошёл. Эндгейм ультра душный // Семён Вяцков
А я трижды полностью её проходил. Медитативная, проиграть невозможно, и сильно залипательная. Очень жду сиквел // Вячеслав Татарников
Скучная бродилка ,экшена нет от слова совсе, во 2й части будет все веселее надеюсь
А на ПС5, в информация пишет, срок годности до Мая, то бишь на 30 дней. НаЫбалово?