Взлёт спустя 8 лет: Graveyard Keeper бьёт рекорды онлайна благодаря анонсу сиквела и бесплатной раздаче

Graveyard Keeper неожиданно установила новый рекорд популярности спустя годы после релиза. На фоне анонса сиквела и бесплатной раздачи игра достигла пика более 46 тысяч одновременных пользователей — лучшего результата за всю свою историю.

Проект от Lazy Bear Games давно считался культовым инди-хитом наряду с Stardew Valley, но нынешний всплеск интереса превзошёл все ожидания. Бесплатный доступ привлёк новую аудиторию, а новости о продолжении усилили внимание к франшизе.

Не менее впечатляющие показатели демонстрирует и сиквел. Всего за два дня после анонса Graveyard Keeper 2 поднялся на 110 место в глобальном списке желаемого в Steam, собрав около 18 тысяч подписчиков.

Более того, игра стала одной из самых быстрорастущих в списках желаемого на платформе. Если тенденция сохранится, у продолжения есть все шансы повторить успех громких релизов вроде Slay the Spire 2.