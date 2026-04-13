Graveyard Keeper 2 добавлена в списки желаний более 400 000 раз в Steam

Об этом генеральный директор tinyBuild Алекс Ничипорчик сообщил на платформе X, Graveyard Keeper 2 собрала 400 000 добавлений в списки желаний менее чем за неделю после анонса. Согласно его заявлению, эта цифра относится только к спискам желаний Graveyard Keeper 2 в Steam, не учитывая версии на других платформах. Сколько раз игра была добавлена ​​в списки желаний вне магазина Valve, неизвестно.

По данным SteamDB, Graveyard Keeper 2 в настоящее время занимает 110-е место среди самых ожидаемых игр в Steam. Она немного опережает другой грядущий релиз от tinyBuild, научно-фантастический симулятор ремонта The Lift.

Стоит отметить, что разработкой Graveyard Keeper 2 занимается российская студия Lazy Bear Games. Сюжет игры рассказывает о том, как игроки берут на себя роль Великого Инквизитора, который управляет средневековым кладбищем и прилегающим городом. Город нужно привести в порядок и защитить от нашествия нежити — с дополнительной особенностью в виде возможности использовать нежить для защиты города.

Точная дата выхода Graveyard Keeper 2 пока не объявлена, но известно, что релиз запланирован на 2026 год для ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.