Graveyard Keeper 2 и другие проекты помогли издательству tinyBuild собрать 4 млн вишлистов в Steam

Издательство tinyBuild за последние три месяца получило свыше 4 млн добавлений игр в списки желаемого Steam. Об успехе компании сообщил генеральный директор Алекс Ничипорчик, однако не уточнил, какая доля приходится на уже вышедшие проекты, а какая — на будущие релизы.

Некоторое представление о причинах такого результата дают отдельные игры издательства. Например, Graveyard Keeper 2 к концу лета имела около 700 тысяч вишлистов, а к выходу 22 сентября преодолела отметку в 1 млн. После релиза игроки также могли продолжить добавлять игру в списки желаемого.

Ещё одним заметным источником интереса стала Probably Stolen, анонсированная в начале августа. Через четыре недели после презентации Ничипорчик сообщал о 100 тысячах вишлистов, а по оценке сервиса Gamalytic, за три месяца игра набрала уже около 465 тысяч добавлений в Steam.

При этом портфолио tinyBuild не ограничивается двумя проектами. В финансовом отчёте за первое полугодие 2026 года компания сообщала, что вместе с партнёрскими студиями работает более чем над 30 новыми играми. Среди уже представленных публике проектов — Hello Neighbor 3, THE LIFT, Kingmakers и Last Harbor.

Четыре миллиона вишлистов за квартал — заметный показатель интереса к будущим релизам издательства. Впрочем, без подробной разбивки сложно оценить вклад отдельных игр и понять, насколько равномерно распределено внимание аудитории между проектами tinyBuild.