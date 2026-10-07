Graveyard Keeper 2 получила обновление 1.009 - разработчики устранили десятки причин для зависаний

Разработчики Graveyard Keeper 2 выпустили обновление 1.009, сосредоточенное прежде всего на исправлении технических проблем. Патч устраняет сбои при загрузке сохранений, зависания при работе с зомби и целый ряд ситуаций, способных заблокировать прогресс.

В частности, исправлена ошибка, из-за которой зомби-садовник пытался собрать уже исчезнувший урожай и вызывал сообщение об ошибке. Также устранено зависание при назначении зомби на рабочую станцию, если предыдущий сотрудник становился недействительным. Несколько исправлений получили ситуации, когда персонаж или интерфейс переставали реагировать после возвращения в главное меню, начала новой игры, просмотра роликов или незавершившихся сражений.

Отдельное внимание разработчики уделили рабочим станциям и передвижению зомби. Рабочие больше не должны застревать на объектах карьера, лесопилке, шахте, глиняном и песчаном карьерах после доставки ресурсов. Садовники теперь возвращаются на свои станции, если постоянно не могут собрать определённый урожай, а проблемные растения остаются игроку.

Патч также исправляет ряд коллизий и точек взаимодействия. Устранены проблемы на конвейерном складе, в крематории, у стола воскрешения и на станциях помощников в саду и винограднике. Исправлены застревание после модернизации базы монахинь, положение предметов, падавших с верстака, и взаимодействие с запертыми воротами башни.

Не обошлось без изменений в ремесле и прогрессе. Разработчики починили перк «Сын мясника», бонус «Сауна», условия появления кухонной печи 2-го уровня и исследование, связанное с виноградным соком и вином. Кроме того, исправлены некоторые проблемы с рыбалкой, управлением инвентарём на геймпаде, анимациями животных, интерфейсом и переводами.

Обновление 1.009 уже доступно и распространяется на существующие сохранения — в том числе исправляя некоторые ошибки прогресса, которые могли возникнуть до выхода патча.