Graveyard Keeper 2 получит масштабную переработку механик - разработчики признали, что игра стала слишком рутинной

Разработчики Graveyard Keeper 2 сообщили о планах по масштабной переработке ряда игровых систем после первых отзывов игроков. Спустя чуть больше недели после релиза команда поблагодарила сообщество за поддержку и признала, что некоторые механики проекта требуют серьезной доработки.

Главной претензией игроков стали отдельные элементы геймплея, которые со временем превращаются в повторяющуюся рутину. Разработчики отметили, что сами не хотят видеть Graveyard Keeper 2 игрой, где выполнение заданий ощущается как обязательная работа, поэтому уже готовят изменения баланса и удобства.

Одним из ближайших обновлений станет увеличение эффективности зомби-помощников: они будут получать больше шестеренок для конвейерных лент, смогут собирать ресурсы после производства и самостоятельно запускать новые процессы в печах и плавильнях. Также команда планирует улучшить работу зомби-фермеров, переработать систему снижения паники и добавить возможность перемещать уже построенные рабочие станции.

Кроме того, разработчики хотят изменить экономику и прогрессию. Будут увеличены награды за проповеди, пересмотрены улучшения торговцев, изменено количество доступных заказов в зависимости от роста населения, а гипноустройства получат возможность перезарядки через астролога.

Команда также напомнила, что после выхода уже выпустила несколько патчей, исправляющих ошибки и улучшающих баланс. Разработчики продолжают изучать отзывы в Steam и используют их как основу для дальнейшего развития Graveyard Keeper 2. По их словам, цель обновлений — сделать игру более удобной и избавить ее от механик, которые мешают получать удовольствие от управления собственным кладбищем.