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Graveyard Keeper 2 22.09.2026
Выживание, Инди, Строительство, Вид сверху, Зомби, Постапокалипсис
7.8 44 оценки

Graveyard Keeper 2 продалась тиражом более 400 тысяч копий - игроки тепло приняли продолжение

butcher69 butcher69

Graveyard Keeper 2 преодолела отметку в 400 000 проданных копий на всех платформах. Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что продолжение продолжает получать положительную реакцию сообщества.

Создатели игры обратились к «Хранителям» и перечислили достижения игроков за время после релиза: они успели выкопать множество могил, провести проповеди, восстановить магазины и разобраться с армиями зомби — иногда возвращая их к жизни, а иногда отправляя обратно в могилу.

Отдельно разработчики отметили отзывы в Steam. Сейчас Graveyard Keeper 2 имеет 84% положительных оценок и статус «Очень положительные отзывы». Команда продолжает изучать комментарии игроков, чтобы понимать, как аудитория воспринимает игру, а также собирать пожелания относительно её дальнейшего развития.

Для разработчиков отметка в 400 000 копий стала поводом поблагодарить игроков за каждую покупку, отзыв, публикацию и игровой клип. Судя по словам команды, собранная обратная связь будет использоваться при дальнейшем развитии Graveyard Keeper 2.

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Индустрия 3
6
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Bakster_Bad

Отличная гриндилка,в первой около 100 часов наиграл,в этой условия игры улучшили

1
Вадим Якимов

как в такой шлак вообще можно играть..(