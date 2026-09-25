Graveyard Keeper 2 продалась тиражом более 400 тысяч копий - игроки тепло приняли продолжение

Graveyard Keeper 2 преодолела отметку в 400 000 проданных копий на всех платформах. Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что продолжение продолжает получать положительную реакцию сообщества.

Создатели игры обратились к «Хранителям» и перечислили достижения игроков за время после релиза: они успели выкопать множество могил, провести проповеди, восстановить магазины и разобраться с армиями зомби — иногда возвращая их к жизни, а иногда отправляя обратно в могилу.

Отдельно разработчики отметили отзывы в Steam. Сейчас Graveyard Keeper 2 имеет 84% положительных оценок и статус «Очень положительные отзывы». Команда продолжает изучать комментарии игроков, чтобы понимать, как аудитория воспринимает игру, а также собирать пожелания относительно её дальнейшего развития.

Для разработчиков отметка в 400 000 копий стала поводом поблагодарить игроков за каждую покупку, отзыв, публикацию и игровой клип. Судя по словам команды, собранная обратная связь будет использоваться при дальнейшем развитии Graveyard Keeper 2.