Graveyard Keeper II получила демо перед релизом 22 сентября - прогресс можно перенести в полную игру

Демо-версия Graveyard Keeper II стала доступна на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch и ПК в Steam. Издатель tinyBuild и разработчик Lazy Bear Games также подтвердили, что сохранения из пробной версии можно будет перенести в полную игру после её выхода 22 сентября.

В продолжении игрокам предстоит взять на себя роль Великого инквизитора и одновременно управлять кладбищем, развивать город и готовиться к нашествию нежити. Как и в первой части, основой игрового процесса станет сбор ресурсов, строительство и производство, однако теперь значительную часть рутинной работы можно переложить на армию зомби.

Нежить пригодится не только для автоматизации производства. Игрок сможет создавать собственную армию, тренировать солдат, вооружать их и отправлять в сражения против врагов. Для защиты города также потребуется строить укрепления и оборонительные сооружения.

Параллельно предстоит заниматься восстановлением города и помогать его жителям. Выполнение заданий и развитие местной инфраструктуры должны приносить прибыль, а автоматизированные системы позволят постепенно превратить небольшое хозяйство в масштабное предприятие.

Разработчики сохраняют фирменный чёрный юмор серии и обещают множество абсурдных персонажей и ситуаций. При этом Graveyard Keeper II заметно расширяет формулу оригинала за счёт масштабного управления городом, армии нежити и более развитой автоматизации.

Graveyard Keeper II выйдет 22 сентября на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch и ПК. Демо уже доступно на всех заявленных платформах.