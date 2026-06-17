От гробовщика до мэра: в Graveyard Keeper 2 игроки смогут восстановить разрушенный Город

Создатели популярного симулятора средневекового гробовщика опубликовали вторую страничку своего дневника разработки Graveyard Keeper 2. Главной темой выпуска стал мифический Город, слухи о котором преследовали игроков еще со времен первой части. Разработчики официально подтвердили, что в сиквеле фанаты наконец-то смогут попасть за некогда запертые ворота, которые раньше казались лишь недосягаемой шуткой для сообщества.

В роли смотрителя кладбища и верховного инквизитора игрокам предстоит лично заняться глобальной реставрацией заброшенного города. Почти все городские улицы заполонили зомби, бывшие когда-то местными жителями, так что отбивать районы у ходячих мертвецов придется один за другим. Впрочем, разработчики иронично отмечают, что при наличии хорошего забора зомби станут отличной туристической достопримечательностью, а настоящей проблемой Города является тотальный дефицит товаров.

После зачистки кварталов начнется этап симулятора градостроительства. Игрокам предстоит восстанавливать инфраструктуру, возводить жилье, открывать магазины и запускать рынки сбыта для своей продукции. Разумеется, прямые обязанности по захоронению горожан никуда не денутся. С ростом населения будет увеличиваться и поток качественных трупов, приносящих еще больше ценных черепов для развития.

Самим игрокам ютиться в городе не придется:

Восстановить Город, конечно, нужно, но мы же не чудовища — мы не станем заставлять вас в нём жить.

Ведь новое просторное кладбище будет расположено в тихом живописном месте за городскими стенами. Через обновленное дерево технологий пользователи смогут открывать специальные модули для размещения склепов, колумбариев и памятников. По заверениям авторов, с приходом новой эры зомби-капитализма и массового производства Город сможет развиваться самостоятельно даже после финала сюжета.