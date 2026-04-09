Graveyard Keeper 2 2026 г.
Выживание, Инди, Строительство, Вид сверху, Зомби, Постапокалипсис
От кладбища к королевству: в честь анонса Graveyard Keeper 2 авторы устроили раздачу первой части

butcher69 butcher69

Издатель tinyBuild и студия Lazy Bear Games официально анонсировали Graveyard Keeper II. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch и ПК через Steam. Одновременно с анонсом оригинальная Graveyard Keeper стала временно бесплатной на PC и консолях прошлого поколения.

В сиквеле игрокам предстоит взять на себя роль Великого Инквизитора. В условиях зомби-апокалипсиса нужно не только выживать, но и восстановить город, а также возглавить армию нежити в борьбе за королевство.

Проект расширяет идеи первой части: управление средневековым кладбищем, глубокая автоматизация производства и использование ресурсов для создания новых механизмов. Игроки смогут развивать инфраструктуру, превращая её в прибыльную систему, а также помогать жителям города, зарабатывая на их проблемах.

Отдельное внимание уделено сражениям — предстоит укреплять оборону, экипировать армию и противостоять ордам нежити. Мир сохраняет фирменный юмор серии, гротескных персонажей и мрачную, но сатирическую атмосферу.

Graveyard Keeper II обещает объединить менеджмент, автоматизацию и стратегию, предлагая игрокам ещё более масштабный и безумный опыт по сравнению с оригиналом.

qDan

Первая часть была что надо, разве что дополнения получились средненькие. Надеюсь разработчики скопили достаточно денег, чтобы сделать более комплексную игру, при этом снизив количество ручного труда, требуемого от игрока.

LearnedDixon

Спасибо :)