От кладбища к королевству: в честь анонса Graveyard Keeper 2 авторы устроили раздачу первой части

Издатель tinyBuild и студия Lazy Bear Games официально анонсировали Graveyard Keeper II. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch и ПК через Steam. Одновременно с анонсом оригинальная Graveyard Keeper стала временно бесплатной на PC и консолях прошлого поколения.

В сиквеле игрокам предстоит взять на себя роль Великого Инквизитора. В условиях зомби-апокалипсиса нужно не только выживать, но и восстановить город, а также возглавить армию нежити в борьбе за королевство.

Проект расширяет идеи первой части: управление средневековым кладбищем, глубокая автоматизация производства и использование ресурсов для создания новых механизмов. Игроки смогут развивать инфраструктуру, превращая её в прибыльную систему, а также помогать жителям города, зарабатывая на их проблемах.

Отдельное внимание уделено сражениям — предстоит укреплять оборону, экипировать армию и противостоять ордам нежити. Мир сохраняет фирменный юмор серии, гротескных персонажей и мрачную, но сатирическую атмосферу.

Graveyard Keeper II обещает объединить менеджмент, автоматизацию и стратегию, предлагая игрокам ещё более масштабный и безумный опыт по сравнению с оригиналом.