Разработчики Graveyard Keeper 2 отвергли обвинения в использовании ИИ после критики игроков

Анонс продолжения симулятора управления кладбищем Graveyard Keeper вызвал неожиданную дискуссию среди игроков. После презентации Graveyard Keeper 2 часть аудитории заподозрила разработчиков из Lazy Bear Games в использовании генеративного искусственного интеллекта при создании материалов для игры.

Поводом для обсуждений стал прежде всего ключевой арт проекта. Некоторые пользователи социальных сетей и форумов отметили, что изображение напоминает работы, созданные нейросетями, и предположили, что студия могла прибегнуть к подобным инструментам. По словам критиков, визуальный стиль промо-материалов якобы утратил ту самую «ручную» атмосферу, которая отличала оригинальную игру.

Дополнительные вопросы возникли из-за активности сооснователя студии и технического директора Славы Черкасова. Разработчик регулярно делится в соцсетях экспериментами с современными ИИ-моделями — от генерации изображений до тестирования различных технологических возможностей. Это заставило некоторых фанатов предположить, что аналогичные инструменты могли применяться и в производстве новой части.

Черкасов отреагировал на обсуждения и заявил, что Graveyard Keeper 2 создаётся без использования генеративного ИИ. По его словам, личные эксперименты с подобными технологиями не имеют отношения к проекту.

Разработчик подчеркнул, что не занимается художественной частью игры. За визуальный стиль отвечает команда примерно из восьми художников, а звуковое оформление и музыку делают другие специалисты. Сам он, как отметил Черкасов, сосредоточен на технической стороне разработки и тестирует новые технологии исключительно для собственного понимания их возможностей.

Он также пояснил, что регулярно создаёт небольшие экспериментальные проекты с применением ИИ, однако эти наработки не публикуются и не связаны с производством Graveyard Keeper 2.

Реакция игроков на объяснение оказалась неоднозначной. Часть пользователей заявила, что изначально не видела признаков использования нейросетей и готова поверить словам разработчика. Другие же предпочитают занять выжидательную позицию и обещают сделать выводы только после появления новых трейлеров или выхода самой игры.