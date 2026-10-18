Рекордный бюджет Graveyard Keeper 2 поставил студию Lazy Bear Games на грань выживания

Производство Graveyard Keeper 2 стало самым масштабным и финансово опасным проектом за все время существования Lazy Bear Games. Создание сиквела заняло больше 2 лет и потребовало многомиллионных вложений. В эфире подкаста "Пилим, Трём" от 18 октября основатели студии раскрыли финансовую изнанку разработки, признавшись, что команда поставила все ресурсы на одну карту и рисковала полным крахом в случае провала.

Кризисное положение коллектива формировалось на протяжении нескольких предыдущих лет. Во время сотрудничества с корпорацией Riot Games над тайтлом Bandle Tale штат студии раздулся почти до 40 человек. Команда параллельно вела разработку Punch Club 2, перешла на европейские рельсы с высокими налогами и зарплатами, а также попыталась перенять корпоративную модель управления. Однако умеренные показатели спин-оффа разрушили эти планы, вынудив руководство пойти на болезненные увольнения и сократить штат вдвое до 20 сотрудников.

Мы поставили все на одно, потому что для меня основной проблемой было именно то, что нормально вкладываться душой и своими силами можно только в один проект.

- Никита Кулага, креативный директор студии Lazy Bear Games

Возвращение к разработке флагманской франшизы проходило в условиях жесткой экономии и постоянного психологического давления. Ведущий разработчик студии Слава Черкасов и креативный директор Никита Кулага отметили, что производство сиквела сопровождалось повышенным уровнем стресса. Разработчики провели прямую параллель с выходом первой части симулятора, когда у компании закончились все финансовые резервы.

К релизу первого кипера у нас не осталось вообще денег, ну просто прям ноль. Мы с Никитой сидели и понимали, если не получится, то нам край. Со второй частью история во многом повторилась.

- Слава Черкасов, ведущий разработчик студии Lazy Bear Games

Особым испытанием стала подготовка одновременного релиза на персональных компьютерах и всех актуальных консолях. Основную тяжесть производственного процесса и координации распределенной команды взяли на себя ведущие технические специалисты и продюсер студии. Разработчикам удалось удержать проект в рамках запланированных сроков без привлечения сторонних инвестиций, сохранив независимость студии.

Рискованная ставка оправдала себя в первые же сутки после выхода. Пиковый онлайн Graveyard Keeper 2 в сервисе Steam достиг 60000 одновременных игроков, что стало абсолютным рекордом как для самих создателей, так и для издательства tinyBuild. Игра поднялась на 4 строчку в мировом чарте продаж, полностью окупив затраты и гарантировав студии ресурсы для дальнейшей поддержки проекта запланированными дополнениями.