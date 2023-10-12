Кладбище, призраки и Unreal Engine 5 - состоялся анонс психологического хоррора Graveyard Shift ©

Помните все эти бесконечные концептуальные видеоролики на движке Unreal Engine 5 по существующим или готовящимся к выпуску франшизам от цифрового художника TeaserPlay? Так вот, этот художник объявил о создании и выпуске собственной игры в жанре хоррора на движке Unreal Engine 5. Созданная DarkPhobia Games, игра GraveYard Shift станет первой игрой этой студии.

После нескольких месяцев создания концепт-видеороликов брендовых игр мы решили сосредоточиться на собственных оригинальных идеях. В этой игре мы использовали другую, современную структуру, чтобы поставить игрока в ситуацию, с которой он не сталкивался ни в одной другой игре ужасов.

Graveyard Shift рассказывает о человеке, которого в первый же день работы отправляют охранять кладбище", - говорится в описании игры на Steam. Его обязанность на ночь - присматривать за этим местом. Однако с наступлением ночи и появлением паранормальных звуков среди надгробий он понимает, что это не просто страшное место. они осознают, что это не только жуткое место, но и наполненное странными и тревожными событиями. паранормальные звуки доносятся из глубин кладбища, и они должны стремиться выжить и раскрыть тайны, скрытые в этом страшном месте.

Постепенно вы понимаете, что духи умерших на этом кладбище хотят передать вам важное послание".

TeaserPlay добавляет: "На протяжении всей ночи главный герой сталкивается с беспокойными духами, таинственными завесами и внезапными ужасающими событиями. Они должны использовать свои навыки, чтобы выжить и разгадать тайны, скрытые на кладбище". В ходе игры игрокам предстоит исследовать мрачную обстановку и следовать сюжету, чтобы раскрыть секреты кладбища. Их выбор будет напрямую влиять на развитие сюжета и исход игры".

Дата выхода GraveYard Shift пока не определена.