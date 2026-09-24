В Steam стартовал открытый плейтест кооперативного экшена GRAVHOUNDS

Инди-студия Octopus Panic объявила о начале открытого плейтеста научно-фантастического экшена GRAVHOUNDS в сервисе Steam. Тестирование стартовало 24 сентября 2026 года и продлится до 28 сентября 2026 года. В отличие от предыдущих закрытых этапов, опробовать проект могут все желающие без предварительного одобрения заявок. Разработчики полностью сняли запрет на публикацию материалов, разрешив участникам свободно проводить прямые трансляции и публиковать записи игрового процесса в сети.

Над проектом работает независимая команда из 7 человек, базирующаяся в Сиэтле и Стокгольме. Создание игры продолжалось в обстановке секретности на протяжении 3 лет. Проект сочетает механику кооперативного шутера от третьего лица, градостроительные элементы и вылазки в духе эвакуационных экшенов. В центре сюжета находятся гравхаунды - генетически модифицированные собаки-рабочие, отправленные на враждебные планеты корпоративным руководством для сбора ценных ресурсов в смертоносных условиях.

Игровой процесс рассчитан на прохождение в одиночку или в группе от 1 до 4 участников. Отряду необходимо высаживаться на чужие планеты, возводить базы, подключать генераторы, турели и фабрикаторы, а также отбивать бесконечные волны инопланетного роя. Ключевой особенностью механики стала физическая модель и управление гравитацией, с помощью которого можно швырять союзникам тяжелые предметы или запускать монстров в воздух. Кроме того, на картах предстоит прокладывать специальные трубопроводы для передачи энергии и ускоренного перемещения. Чем дольше экспедиция остается в зоне высадки, тем агрессивнее становится рой и тем ценнее награды удастся увезти на эвакуационном челноке.

GRAVHOUNDS пробудет в раннем доступе около 6 месяцев или дольше. Хочется выделить достаточно времени на отклики аудитории и доведение проекта до полноценной версии 1.0.

- Команда разработчиков Octopus Panic

Авторы предупредили, что стоимость игры увеличится после полноценного релиза версии 1.0 по мере наполнения новыми миссиями, планетами, оружием и классами персонажей. При этом в игре на текущий момент отсутствует поддержка русского языка - проект доступен только с интерфейсом и субтитрами на английском, французском, немецком и испанском языках. На фоне споров об использовании нейросетей в игровой индустрии представитель студии с ником Pixel Chise также публично подтвердил на форуме сообщества Steam, что генеративный искусственный интеллект при разработке не задействован.

Разработчики также готовят открытый тест для пользователей консолей Xbox в рамках программы Xbox Insider, проведение которого зависит от скорости прохождения сертификации. Для комфортной игры на компьютерах требуются операционная система Windows 10 или Windows 11, процессор уровня Intel Core i5-10600KF либо AMD Ryzen 5 3600X, 16 ГБ оперативной памяти, видеокарта не ниже Nvidia GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600X с поддержкой DirectX 12, а также 10 ГБ свободного места на накопителе.