Олд-скульный платформер с боковой прокруткой Gravity Circuit стартует 13 июля ©

Платформер с боковой прокруткой Gravity Circuit будет выпущен для PlayStation 5, PlayStation 4, Switch и ПК в Steam и Epic Games Store 13 июля, объявили издатель PID Games и разработчик Domesticated Ant Games.

Gravity Circuit — яркий 2D-платформер в духе консольной классики. В постапокалиптическом мире, населенном разумными роботами, его жителям снова угрожает старый враг, Вирусная армия. Потерпев поражение несколько десятков лет назад, оно вновь появилось из тени с единственной целью — захватить мировое господство. У сильно ослабленного Корпуса Стражей не остается другого выбора, кроме как обратиться к герою предыдущей войны: одинокому оперативнику Каю, который использует силы таинственной гравитационной цепи. Как последняя линия обороны мира, путешествуйте по футуристическим средам и уничтожьте злого вдохновителя, стоящего за этим хаосом.

Напоминающие классические платформеры 80-х и 90-х годов, с максимальным действием, направляйте свою силу в кулаки и отправляйте врагов в полет или сражайтесь с ними, чтобы подобраться поближе и лично. В своих поисках вы приобретете много новых способностей, которые позволят вам пойти еще дальше.