Олд-скульный платформер с боковой прокруткой Gravity Circuit вышел на ПК и консолях ©

На ПК, Switch, PS4 и PS5 вышел инди-платформер в стиле ретро Gravity Circuit, в котором вы будете управлять одиноким воином, который попытается противостоять армии злобных роботов.

Действие Gravity Circuit происходит в футуристическом мире, населенном разумными роботами, его обитателям снова угрожает древний враг: Вирусная армия. Побежденный десятилетия назад, он вернулся из тени с единственной целью — мировым господством. Теперь у эскадрильи Стражей остался единственный выбор — положиться на героя прошлой войны: Кая, одинокого бойца, который использует таинственные силы гравитационного контура. В качестве последней линии обороны вы будете путешествовать по футуристическим местам, чтобы победить злого вдохновителя хаоса.

Игра основана на классических 2D-платформерах 80-х и 90-х годов, таких как Mega Man, с упором на максимальное действие, где игрок должен использовать все свои навыки, чтобы овладеть силами персонажа, сокрушая врагов на экране. Во время игры вы сможете сражаться с помощью атак дальнего или ближнего боя с интересными разнообразными ударами, а также сможете приобрести новые способности, которые позволят вам пройти еще дальше в своем путешествии.

В Gravity Circuit есть 12 этапов, каждый со своим набором механик, навыков и стратегий для преодоления трудностей, и, конечно же, полный врагов и боссов. Иногда они полны секретов, которые нужно открыть, а также гражданских персонажей, которых нужно спасти, что откроет новые силы и способности.