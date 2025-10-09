В EGS началась бесплатная раздача игры Gravity Circuit

В цифровом магазине EGS началась новая бесплатная раздача. В свою библиотеку можно добавить Gravity Circuit. Акция продлится до 16 октября 18:00 МСК.

Gravity Circuit — 2D-платформер в духе классических игр 80-х и 90-х годов прошлого века. Главный герой — оперативник Кай, который использует гравитационные способности, чтобы сражаться с Армией Вируса — старым врагом, атаковавшим мир разумных роботов.

В следующей раздаче EGS геймеры смогут бесплатно получить хоррор Amnesia: The Bunker. Акция продлится до 23 октября 18:00 МСК.