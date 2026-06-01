В Steam стартовала раздача платформера Gravity Circuit

Gravity Circuit — яркий, динамичный 2D-платформер в духе классики консольных игр. В Steam стартовала бесплатная раздача игры, которая продлится до 14 июня. После добавления в библиотеку Gravity Circuit останется у вас навсегда.

В футуристическом мире, населённом разумными роботами, его обитателям вновь угрожает старый враг — Армия Вируса. Побеждённая десятилетия назад, она вновь появилась из тени с уникальной целью — полным мировым господством. Сильно ослабленный Корпус Стражей не имеет другого выбора, кроме как призвать героя прошлой войны: одинокого оперативника Кая, который использует силы таинственной Гравитационной Цепи. В роли последней линии обороны мира отправляйтесь в путешествие по футуристическим локациям и уничтожьте злого гения, стоящего за этим хаосом.