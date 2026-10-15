Gravity Circuit 2 получила новый трейлер и окно релиза

Издательство Dear Villagers и студия Domesticated Ant Games представили новый трейлер Gravity Circuit 2 — продолжения динамичного двухмерного экшен-платформера, вдохновленного классическими консольными играми. Вместе с роликом разработчики уточнили сроки выхода: релиз на PlayStation 5 запланирован на весну 2027 года.

События сиквела развернутся вокруг появления нового Ковчега (Ark), которое положит начало очередному опасному приключению. Игрокам предложат выбрать одного из двух бойцов — Gravity Circuit или Power Circuit, каждый из которых обладает собственными боевыми возможностями.

Главным противником героев станет Comet Circuit, возглавляющий Армию охотников (Hunter Army). Именно столкновению с этим могущественным врагом посвящен новый трейлер, демонстрирующий стремительные сражения и характерную для серии пиксельную графику.

Gravity Circuit 2 продолжит традиции оригинальной игры, предлагая насыщенный экшен с видом сбоку, платформенные испытания и сражения, вдохновленные классикой жанра.

Gravity Circuit 2 выйдет весной 2027 года на PlayStation 5. Игра также заявлена для PC в Steam, где ее уже можно добавить в список желаемого.