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Gravity Rush 08.02.2012
Экшен, Адвенчура
7.4 80 оценок

Новая версия эмулятора PS4 теперь без проблем работает с Gravity Rush Remastered

Gutsz
Новости

Авторы ShadPS4, пожалуй, единственного рабочего эмулятора консоли PS4, продолжают активно совершенствовать его функционал и улучшать оптимизацию. В прошлом месяце им удалось практически завершить полировку Bloodborne для ПК. Хардкорная экшен-RPG теперь полностью проходима на ShadPS4, хотя местами всё ещё встречаются проблемы с производительностью. Сейчас основное внимание разработчиков сконцентрировано на других проектах, которые не выходили за пределы PlayStation 4. Следующим полностью играбельным эксклюзивом на эмуляторе может стать Gravity Rush Remastered.

Bloodborne "Сборка: настроенный эмулятор с игрой и нужными патчами" [v1.09 - 02.10.24]

В недавнем блоге создатели эмулятора сообщили, что добились значительного прогресса в эмуляции ремастер-версии Gravity Rush. Для этого им пришлось внести дополнительные исправления в работу эмулятора. Благодаря перераспределению нагрузки на графический процессор игра стала полностью играбельной на последней версии ShadPS4.

shadPS4 - эмулятор PlayStation 4

Разработчики отмечают, что работа над эмулятором ещё продолжается. По их словам, главной задачей на данном этапе является обеспечение максимальной совместимости ShadPS4 с библиотекой игр PS4. Они стремятся запустить каждый проект, уделяя приоритетное внимание эксклюзивам, и сделать их играбельными на ПК. Только после этого команда планирует заняться финальной полировкой приложения под каждую игру.

7
7
Gravity Rush
08.02.2012
Комментарии: 7
Ваш комментарий
moonfaer

Хорошая игра, застрявшая на пс4, проходил 2 части, хорошо что больше людей смогут с ней познакомится даже хоть и в таком формате

2
Kenn1y

Вторая намного интереснее.

2
moonfaer Kenn1y

Согласен, но без первой будет не понятно что происходит

1
ComprehensiveWestin

Отлично! с удовольствием ознакомлюсь с игрой

0
Madiark

Хотелось этот эксклюзив на пк

0
sergeu78

Подумал Гравити Фолз

0
Пользователь ВКонтакте

А на уя нам графити Раш?
Какие там вообще есть эксклюзивы на пс4? // Борис Ежиков

-3