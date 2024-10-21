Новая версия эмулятора PS4 теперь без проблем работает с Gravity Rush Remastered

Авторы ShadPS4, пожалуй, единственного рабочего эмулятора консоли PS4, продолжают активно совершенствовать его функционал и улучшать оптимизацию. В прошлом месяце им удалось практически завершить полировку Bloodborne для ПК. Хардкорная экшен-RPG теперь полностью проходима на ShadPS4, хотя местами всё ещё встречаются проблемы с производительностью. Сейчас основное внимание разработчиков сконцентрировано на других проектах, которые не выходили за пределы PlayStation 4. Следующим полностью играбельным эксклюзивом на эмуляторе может стать Gravity Rush Remastered.

В недавнем блоге создатели эмулятора сообщили, что добились значительного прогресса в эмуляции ремастер-версии Gravity Rush. Для этого им пришлось внести дополнительные исправления в работу эмулятора. Благодаря перераспределению нагрузки на графический процессор игра стала полностью играбельной на последней версии ShadPS4.

Разработчики отмечают, что работа над эмулятором ещё продолжается. По их словам, главной задачей на данном этапе является обеспечение максимальной совместимости ShadPS4 с библиотекой игр PS4. Они стремятся запустить каждый проект, уделяя приоритетное внимание эксклюзивам, и сделать их играбельными на ПК. Только после этого команда планирует заняться финальной полировкой приложения под каждую игру.