Нативный ПК-порт Gravity Rush 2 получил важное исправление - сюжетные кат-сцены больше не должны зависать

Разработчик HayatoG выпустил свежее обновление неофициального ПК-порта Gravity Rush 2. Сборка v2026.10.24-a2e69a1 устраняет проблему, которая могла фактически остановить дальнейшее прохождение сюжетной кампании.

Главным изменением стало исправление зависаний во время кат-сцен. В качестве одного из примеров разработчик приводит эпизод после получения Кэт чёрного костюма. Причиной оказалась взаимная блокировка между системой захвата шейдеров и графическим потоком GPU. В новой версии эта проблема должна быть устранена. Кроме того, исправлена загрузка dlcldr.prx — библиотеки, отвечающей за работу с DLC.

Внутреннее ядро порта также было обновлено на основе наработок из проекта нативного ПК-порта inFAMOUS. В частности, разработчик расширил отчёты о зависаниях и добавил дополнительные инструменты диагностики, которые должны упростить поиск оставшихся проблем.

Готовые сборки опубликованы для Windows 10/11 и Linux. При этом автор отдельно предупреждает, что Windows-версия текущего релиза ещё не прошла полноценного тестирования непосредственно в игре.

Исправление особенно важно для дальнейшего тестирования Gravity Rush 2 на ПК: проблема с зависающими сюжетными сценами могла блокировать продвижение по кампании, тогда как теперь разработчики и пользователи смогут проверить более поздние участки игры.

Для запуска необходимо использовать собственный дамп игры — игровые данные в проект не входят. На данный момент порт рассчитан на американскую версию Gravity Rush 2 CUSA03694 с обновлением 1.11.