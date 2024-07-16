Создатель Gravity Rush был заинтересован в создании креативных проектов, но Sony хотела только крупнобюджетные игры

Команда, создавшая Gravity Rush, когда-то была одной из самых известных студий PlayStation. Japan Studio была известна тем, что создавала различные громкие IP для PlayStation, но в итоге в 2021 году ее закрыли.

Размышляя об этом закрытии, создатель Gravity Rush Кейитиро Тояма недавно назвал основную причину упадка Japan Studio. Он отметил, что PlayStation хотела получить от команды крупнобюджетные игры, несмотря на то, что студия была склонна к более творческим и экспериментальным релизам.

В беседе с VGC Кейитиро Тояма объяснил, что ему не обязательно нужны большие бюджеты, чтобы создавать отличные игры. Однако PlayStation, возможно, не любила такие проекты.

Он подчеркнул, что Sony планировала для Japan Studio будущее, похожее на будущее других больших команд.

В итоге разработчик создал свою собственную независимую студию, и он считает, что это решение было правильным. Кейитиро Тояма говорит, что теперь он может делать игры, чтобы лучше выразить себя.

В конечном итоге, похоже, что Japan Studio закрылась из-за разных взглядов. Зацикленность PlayStation на создании громких игр стала проблемой для игрового гиганта в последнее время, что привело к тому, что в этом году линейка эксклюзивов была практически пустой.

Бюджеты, выходящие из-под контроля, также становятся проблемой всей индустрии, поэтому подход Кейитиро Тоямы - глоток свежего воздуха.

Создатель Gravity Rush сейчас работает над Slitterhead, совершенно новой игрой в жанре хоррор. Другой его проект, Silent Hill, также должен вернуться с ремейком от Konami в конце этого года.

Выход Slitterhead запланирован на конец 2024 года, и она представит уникальный взгляд на жанр ужасов.