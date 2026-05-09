Вышла версия 2.0 модификации эмулятора ShadPS4 для игры Gravity Rush 2

Разработчик под псевдонимом junminlee2004 выпустил обновление 2.0 для своего проекта GR2fork. Эта модификация эмулятора ShadPS4 создана специально для запуска консольного экшена Gravity Rush 2 на компьютерах. В новом релизе автор сосредоточился на повышении производительности, исправлении программных ошибок и добавлении поддержки мониторов с широким форматом экрана.

В обновлении реализованы оптимизации работы процессора для команд графического чипа, что позволило снизить накладные расходы. Разработчик добавил экран загрузки шейдеров с оригинальным шрифтом из Gravity Rush 2, чтобы пользователи могли понять текущий статус работы приложения. Также была исправлена скрытая ошибка, которая приводила к постепенному исчезновению текстур и визуальных эффектов. Для процессоров с соответствующей поддержкой появилась версия с инструкциями AVX512, что дополнительно улучшает общую стабильность.

Важным нововведением стала поддержка мониторов с соотношением сторон 16:10, 21:9 и 32:9. Для работы этой функции необходимо использовать игру с установленным патчем 1.11, при этом файлы обновления должны находиться в общей папке с основной игрой. После релиза автор оперативно выпустил исправления, которые решили проблемы с вылетами, неработающим фоторежимом и активацией широкого формата.

Для запуска игры при разрешении 1080p и 30 FPS потребуется процессор уровня Ryzen 5 5600X, видеокарта GTX 1650 с 4 гигабайтами памяти или RX 6400 с 4 гигабайтами памяти, а также 12 гигабайт оперативной памяти и твердотельный накопитель. Рекомендуемые требования включают процессор i7 12700 или Ryzen 5 7600, современную видеокарту с объемом памяти более 4 гигабайт и 16 гигабайт оперативной памяти. Также заявлена поддержка портативных консолей с чипами Z1 Extreme и 7840u.