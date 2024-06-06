Авторам шутера Gray Zone Warfare пришлось откатить патч из-за сильных проблем с производительностью

технических ошибках и проблемах с оптимизацией на разных конфигурациях ПК. Разработчики регулярно выпускают обновления для игры с целью исправить ситуацию, но пока у них это не сильно выходит. Последний патч и вовсе пришлось откатить из-за еще больших проблем с производительностью, которые он принес. Авторы признают свою вину и просят фанатов набраться терпения — будущие исправления должны заметно улучшить стабильность Gray Zone Warfare.
Патч 5.2 для Gray Zone Warfare, выпущенный на днях, должен был устранить несколько ошибок в квестах и улучшить баланс. Вскоре после обновления шутера игроки начали жаловаться на серьезные просадки FPS и сбои, которые раньше не встречались в игре. В Madfinger Games пришлось оперативно отозвать патч, чтобы восстановить стабильность игры. Теперь обновление отправится на дополнительную доработку, а разработчики обещают внимательнее изучать отзывы игроков. Как оказалось, проблем с патчем можно было избежать, если бы они прислушались к мнению игроков.
Мы облажались в основном потому, что не доверяли нашему сообществу, когда оно сообщало о проблемах с производительностью. Мы не могли воспроизвести проблему на своей стороне, и после проверки каждого фикса мы были уверены, что ни одно из исправлений не может повлиять на производительность клиента. Это была большая ошибка; оказалось, что это было неправильное слияние, и нежелательные изменения распространились в ветку хотфиксов. У нас несколько веток, не только для игры, но и для Unreal Engine и т.д.
— сообщил Марек Рабаса, генеральный директор Madfinger Games.
Madfinger теперь будет более серьезно относиться к сообщениям о падении производительности. Разработчики извинились перед игроками и обещают изменить свой подход к распространению обновлений. Некоторые патчи для шутера теперь могут выходить намного чаще, чтобы исправить точечные проблемы.