Более 300 тысяч игроков вернулись в Gray Zone Warfare после крупного обновления Spearhead

Шутер Gray Zone Warfare получил мощный приток игроков после выхода крупного обновления Spearhead (0.4). По данным разработчиков из MADFINGER Games, за первые дни после релиза апдейта в игру зашли более 314 тысяч пользователей.

На фоне выхода обновления и действующей распродажи проект резко поднялся в чартах Steam и занял пятое место среди самых продаваемых игр платформы.

Обновление Spearhead стало самым масштабным за всю историю проекта. Оно добавило большое количество нового контента, улучшения качества жизни и различные геймплейные изменения, заметно расширив возможности игры.

Статистика также показывает серьёзный рост активности. Пиковый онлайн достиг более 43 тысяч игроков одновременно, что стало лучшим результатом со времён релиза игры в 2024 году. Суточная активная аудитория при этом превысила 174 тысячи пользователей.

Дополнительный интерес к проекту возник благодаря активной поддержке стримеров и контент-креаторов. Игра активно обсуждалась в соцсетях и показывала высокие показатели на Twitch.

Разработчики отмечают, что обновление Spearhead открывает новый этап развития Gray Zone Warfare, а команда продолжит развивать игру и дальше.