Для тактического шутера Gray Zone Warfare вышло крупное обновление под названием Winds of War, которое заметно расширяет возможности игроков и вносит ряд системных изменений. Главное нововведение — динамическая погода, напрямую влияющая на боевые действия и создающая атмосферу непредсказуемости.

Игровая карта Ламанга теперь обзавелась боевыми аванпостами, которые можно захватывать и удерживать, а зоны конфликта обозначают горячие точки столкновений между фракциями. Разработчики добавили четыре новых вида оружия, свыше 80 модификаций и новые типы боеприпасов. Также появились миномётные удары, усиливающие координацию в команде, и расширение карты — более 60 свежих локаций для исследования.

Система “свой-чужой” теперь помогает быстрее отличать союзников от врагов. Улучшена механика здоровья и урона, а также реализована отслеживаемость снаряжения, чтобы легче находить утраченные предметы.

Обновление сопровождается полным вайпом прогресса, чтобы все игроки начали с равных условий. Среди улучшений качества жизни — управление заданиями в поле, общий прогресс по командным миссиям и сокращённое время ожидания.

Разработчики приглашают сообщество делиться идеями — Gray Zone Warfare продолжает развиваться вместе с игроками.