ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Gray Zone Warfare 30.04.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
5.3 98 оценок

Для тактического шутера Gray Zone Warfare вышло крупное обновление под названием Winds of War

butcher69 butcher69

Для тактического шутера Gray Zone Warfare вышло крупное обновление под названием Winds of War, которое заметно расширяет возможности игроков и вносит ряд системных изменений. Главное нововведение — динамическая погода, напрямую влияющая на боевые действия и создающая атмосферу непредсказуемости.

Игровая карта Ламанга теперь обзавелась боевыми аванпостами, которые можно захватывать и удерживать, а зоны конфликта обозначают горячие точки столкновений между фракциями. Разработчики добавили четыре новых вида оружия, свыше 80 модификаций и новые типы боеприпасов. Также появились миномётные удары, усиливающие координацию в команде, и расширение карты — более 60 свежих локаций для исследования.

Система “свой-чужой” теперь помогает быстрее отличать союзников от врагов. Улучшена механика здоровья и урона, а также реализована отслеживаемость снаряжения, чтобы легче находить утраченные предметы.

Обновление сопровождается полным вайпом прогресса, чтобы все игроки начали с равных условий. Среди улучшений качества жизни — управление заданиями в поле, общий прогресс по командным миссиям и сокращённое время ожидания.

Разработчики приглашают сообщество делиться идеями — Gray Zone Warfare продолжает развиваться вместе с игроками.

4
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий