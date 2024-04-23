Gray Zone Warfare будет поддерживать NVIDIA DLSS 3 и Ray Traced Enhanced Lumen

Сегодня NVIDIA объявила, что предстоящий тактический шутер от первого лица Gray Zone Warfare с первого дня будет поддерживать DLSS 3 (Frame Generation), что повысит производительность видеокарт серии GeForce RTX 40. Как и в любой игре со встроенной поддержкой DLSS 3, в Gray Zone Warfare также будет реализована функция Reflex, которую любой владелец графических процессоров серии GeForce GTX 900 и новее сможет активировать, чтобы снизить задержку системы до 50%. И последнее, но не менее важное: игра на движке Unreal Engine 5 будет поддерживать версию освещения Lumen с аппаратным ускорением и трассировкой лучей, обеспечивая передовые визуальные эффекты.
Grey Zone Warfare — первая настоящая игра для ПК, разработанная чешской студией Madfinger Games, ранее известной такими мобильными хитами, как Dead Trigger и Shadowgun. В начале 2022 года Madfinger объявила о переходе на этот новый проект, а генеральный директор Марек Рабас заявил:
Созданный нами игровой дизайн не подходит для мобильных устройств. Стало ясно, что нам нужен большой экран, чтобы получить наилучшие игровые впечатления.
Gray Zone Warfare планируется запустить в этом году в раннем доступе Steam, хотя разработчики планируют оставить его там еще на несколько лет, пока реализуют полный набор функций и контента. Огромная (42 квадратных километра) карта острова с открытым миром, вдохновленная пейзажами Лаоса, предложит захватывающий опыт песочницы, а уникальная система призвана имитировать травмы человеческого тела гораздо более реалистично, чем любой шутер.
Сколько раз можно повторять, что DLSS 3, а точнее последнюю ее версию DLSS 3.7 - поддерживают все RTX видеокарты!
Всё не совсем так. NVIDIA по-началу сама всех запутала, назвав DLSS с генерацией кадров DLSS 3, а обычный суперсемплинг - DLSS 2. Так и повелось. Да, сейчас все библиотеки DLSS (суперсемплинг, генерация кадров и реконструкция лучей) имеют версию 3.7, но генерацию кадров (DLSS 3) по-прежнему поддерживают только карты 40-серии. Суперсемплинг и реконструкцию лучей поддерживают все RTX карты.
Я не спорю, но это было еще до выхода самой генерации, сейчас давно уже всё устаканилось и любой владелец RTX видеокарты знает, что DLSS 3 и Генерация - это две разные настройки и в любой игре они так и называются и включаются либо совместно, либо по отдельности по желанию пользователя, сама библиотека DLSS недавно обновилась до версии 3.7 и она будет работать на всем начиная от RTX 2060. Минусят разве что бомжи, кто в глаза этого никогда не видел, либо особо упоротые!