Gray Zone Warfare готовится к переходу в альфу: обновление 0.5 принесёт убежище, контрабанду и новые локации

Всего несколько месяцев прошло с момента выхода масштабного обновления 0.4, которое полностью переработало игру и вернуло аудиторию. Однако команда MADFINGER Games уже готовится к следующему важному этапу — версии 0.5, которая станет поворотным моментом в развитии проекта.

На данный момент Gray Zone Warfare продана тиражом 1,7 миллиона копий, и разработчики намерены укрепить этот успех.

Главным нововведением станет система убежищ. Игроки получат доступ к собственной базе, где смогут добывать ресурсы для крафта модулей и обустраивать личное пространство. Убежище — это не просто укрытие, а сюжетно-ориентированный объект, который в будущем станет вратами к эндгейму — локации «Нулевая точка» (Ground Zero).

Внутри убежища можно будет обустроить химическую лабораторию для создания различных предметов. Всё начинается безобидно: персонаж Lab Rat просит изготовить медицинский морфин. Однако затем Vulture предлагает перейти к производству наркотиков с последующей транспортировкой через Ламанг. Тем временем Artisan поручит использовать лабораторию для обратного инжиниринга военных технологий, которые затем можно продать на чёрном рынке.

Обновление 0.5 добавит три новые ключевые локации:

«Радар» — масштабный комплекс с ржавой башней и бункерами, скрывающими ценные трофеи.

— масштабный комплекс с ржавой башней и бункерами, скрывающими ценные трофеи. «Психбольница» (Asylum) — мрачное место с жуткими коридорами, хранящее тёмные тайны Ламанга.

(Asylum) — мрачное место с жуткими коридорами, хранящее тёмные тайны Ламанга. «Военный лагерь» — полноценная база на границе с «Нулевой точкой» с элитным лутом и хорошо обученными врагами.

Теперь игроки смогут управлять несколькими персонажами — по одному на каждую фракцию, что позволит объединяться с друзьями в новом формате.

Важное изменение: прогресс в PvE и PvEvP режимах будет разделён. Больше нельзя будет накапливать снаряжение на «более лёгкой» PvE-платформе и переносить его в PvP-мир.

Разработчики подчёркивают, что обновление 0.5 — «только начало». В планах студии ещё много контента, о котором пока не сообщается. Презентация с участием MADFINGER Games состоится 3 сентября.

Релиз обновления 0.5 запланирован на осень 2026 года на всех платформах, включая PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.