Gray Zone Warfare готовится к самому масштабному обновлению: Update 0.5 принесёт новых персонажей и первый "мягкий вайп"

ADFINGER Games начали раскрывать содержание Update 0.5 для Gray Zone Warfare, получившего название Rogue Ops. Разработчики называют его первым шагом на пути к Ground Zero, однако пока показали лишь часть запланированных изменений — впереди ещё две записи дневника.

Одним из главных нововведений станет возможность создавать до четырёх персонажей на одном аккаунте. Для каждого можно отдельно выбрать PvE или PvEvP и фракцию, хотя одинаковые сочетания режима и фракции одновременно использовать нельзя. Удалять персонажей разрешат раз в неделю. При этом прогрессия между режимами будет разделена, что должно упростить совместную игру пользователей с разными настройками.

Заметно изменится и медицинская система. Лечение теперь будет привязано к частям тела, а не отдельным повреждениям: несколько переломов одной ноги можно будет исправить одной шиной. Медицинские предметы получат более чёткую специализацию, а некоторые смогут устранять сразу несколько типов травм. Стимуляторы уберут из ассортимента торговцев, поэтому их придётся добывать другими способами, включая крафт.

Переработке подвергнутся звук, анимации и ИИ. NPC научатся самостоятельно лечиться, а некоторые фракции получат возможность использовать гранаты. Combat Outposts временно нельзя будет захватывать, а их расположение изменят для снижения концентрации PvP в одних и тех же местах.

Наконец, Rogue Ops станет первым обновлением в истории Gray Zone Warfare с soft wipe. Игроки сохранят задания, ранг, одежду, уровни торговцев и статистику, но лишатся денег и содержимого шкафчика. При первом входе после обновления придётся выбрать режим для переноса прогрессии, и изменить это решение уже не получится.

Update 0.5 выйдет в Supporter Preview 19 октября, а полноценный релиз состоится 22 октября. Оставшиеся две части дневника должны раскрыть другие изменения Rogue Ops.