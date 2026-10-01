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Gray Zone Warfare 30.04.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
5.2 117 оценок

Gray Zone Warfare перешла в альфу: готовность контента - 30%, обновление 0.5 Rogue Ops выйдет 22 октября

KoRnEr KoRnEr

MADFINGER Games подтвердила, что Gray Zone Warfare достигла нового этапа разработки — альфа-тестирования. Команда оценивает текущую готовность контента в 30%, что означает: 70% игры ещё впереди. Несмотря на это, игра уже получила два крупных обновления — 0.4 Spearhead и грядущее 0.5 Rogue Ops, которое, по словам разработчиков, станет «гигантским шагом вперёд».

Обновление 0.5 Rogue Ops отстроено вокруг эндгейм-цикла, пассивного заработка и продвижения к эпицентру событий — таинственному красному облаку в центре карты. Игроки смогут:

  • Создавать лаборатории по производству наркотиков.
  • Перевозить запрещённые вещества по всей карте.
  • Заниматься контрабандой технологий с чёрного рынка.
  • Построить второй дом в Ламанге.

В игру добавят целый ряд новых стволов:

  • G36
  • FAMAS
  • G3
  • Benelli M4
  • AUG
  • UMP
  • Glock 18C

Также появится более 400 новых модификаций и деталей оружия, будет проведена оптимизация существующего арсенала и упрощена система здоровья.

Изменения в геймплее и ИИ

  • Одновременно можно будет управлять четырьмя персонажами.
  • Режимы PvE и PvEvP будут полностью разделены — при запуске Rogue Ops игрокам предложат выбрать тип сервера, и этот выбор станет необратимым.
  • ИИ научится «пассивным действиям»: NPC смогут курить, общаться в чате, просто проводить время или говорить по телефону. Враги также научатся бросать гранаты.

Технические улучшения

  • Переход на Unreal Engine 5.7.
  • Улучшенное освещение и облака.
  • Усиленная защита от читов.
  • По всему Ламангу появятся наркопритоны, которые можно уничтожить и ограбить.
Gray Zone Warfare разошлась тиражом 1,5 миллионов копий и получила крупное PvP-обновление

С момента запуска в апреле 2024 года Gray Zone Warfare продалась тиражом более 1,5 миллиона копий. Обновление 0.4 Spearhead значительно увеличило онлайн и улучшило отзывы игроков. Релиз 0.5 Rogue Ops запланирован на 22 октября. По словам разработчиков, это лишь «пробный шаг» по сравнению с тем, что ждёт игру в будущем.

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