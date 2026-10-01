Gray Zone Warfare перешла в альфу: готовность контента - 30%, обновление 0.5 Rogue Ops выйдет 22 октября

MADFINGER Games подтвердила, что Gray Zone Warfare достигла нового этапа разработки — альфа-тестирования. Команда оценивает текущую готовность контента в 30%, что означает: 70% игры ещё впереди. Несмотря на это, игра уже получила два крупных обновления — 0.4 Spearhead и грядущее 0.5 Rogue Ops, которое, по словам разработчиков, станет «гигантским шагом вперёд».
Обновление 0.5 Rogue Ops отстроено вокруг эндгейм-цикла, пассивного заработка и продвижения к эпицентру событий — таинственному красному облаку в центре карты. Игроки смогут:
- Создавать лаборатории по производству наркотиков.
- Перевозить запрещённые вещества по всей карте.
- Заниматься контрабандой технологий с чёрного рынка.
- Построить второй дом в Ламанге.
В игру добавят целый ряд новых стволов:
- G36
- FAMAS
- G3
- Benelli M4
- AUG
- UMP
- Glock 18C
Также появится более 400 новых модификаций и деталей оружия, будет проведена оптимизация существующего арсенала и упрощена система здоровья.
Изменения в геймплее и ИИ
- Одновременно можно будет управлять четырьмя персонажами.
- Режимы PvE и PvEvP будут полностью разделены — при запуске Rogue Ops игрокам предложат выбрать тип сервера, и этот выбор станет необратимым.
- ИИ научится «пассивным действиям»: NPC смогут курить, общаться в чате, просто проводить время или говорить по телефону. Враги также научатся бросать гранаты.
Технические улучшения
- Переход на Unreal Engine 5.7.
- Улучшенное освещение и облака.
- Усиленная защита от читов.
- По всему Ламангу появятся наркопритоны, которые можно уничтожить и ограбить.
С момента запуска в апреле 2024 года Gray Zone Warfare продалась тиражом более 1,5 миллиона копий. Обновление 0.4 Spearhead значительно увеличило онлайн и улучшило отзывы игроков. Релиз 0.5 Rogue Ops запланирован на 22 октября. По словам разработчиков, это лишь «пробный шаг» по сравнению с тем, что ждёт игру в будущем.