Gray Zone Warfare перешла в альфу: готовность контента - 30%, обновление 0.5 Rogue Ops выйдет 22 октября

MADFINGER Games подтвердила, что Gray Zone Warfare достигла нового этапа разработки — альфа-тестирования. Команда оценивает текущую готовность контента в 30%, что означает: 70% игры ещё впереди. Несмотря на это, игра уже получила два крупных обновления — 0.4 Spearhead и грядущее 0.5 Rogue Ops, которое, по словам разработчиков, станет «гигантским шагом вперёд».

Обновление 0.5 Rogue Ops отстроено вокруг эндгейм-цикла, пассивного заработка и продвижения к эпицентру событий — таинственному красному облаку в центре карты. Игроки смогут:

Создавать лаборатории по производству наркотиков .

. Перевозить запрещённые вещества по всей карте.

Заниматься контрабандой технологий с чёрного рынка.

с чёрного рынка. Построить второй дом в Ламанге.

В игру добавят целый ряд новых стволов:

G36

FAMAS

G3

Benelli M4

AUG

UMP

Glock 18C

Также появится более 400 новых модификаций и деталей оружия, будет проведена оптимизация существующего арсенала и упрощена система здоровья.

Изменения в геймплее и ИИ

Одновременно можно будет управлять четырьмя персонажами .

. Режимы PvE и PvEvP будут полностью разделены — при запуске Rogue Ops игрокам предложат выбрать тип сервера, и этот выбор станет необратимым.

будут полностью разделены — при запуске Rogue Ops игрокам предложат выбрать тип сервера, и этот выбор станет необратимым. ИИ научится «пассивным действиям»: NPC смогут курить, общаться в чате, просто проводить время или говорить по телефону. Враги также научатся бросать гранаты.

Технические улучшения

Переход на Unreal Engine 5.7 .

. Улучшенное освещение и облака.

Усиленная защита от читов .

. По всему Ламангу появятся наркопритоны, которые можно уничтожить и ограбить.

С момента запуска в апреле 2024 года Gray Zone Warfare продалась тиражом более 1,5 миллиона копий. Обновление 0.4 Spearhead значительно увеличило онлайн и улучшило отзывы игроков. Релиз 0.5 Rogue Ops запланирован на 22 октября. По словам разработчиков, это лишь «пробный шаг» по сравнению с тем, что ждёт игру в будущем.